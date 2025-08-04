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MLB》李政厚4安、德弗斯開轟+4打點 巨人讓大都會失守國東龍頭

2025/08/04 11:36

李政厚。（路透）李政厚。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天靠德弗斯（Rafael Devers）單場3安4打點、包含一發三分砲，以及南韓好手李政厚單場4安猛打，巨人最後在客場以12比4擊敗大都會。巨人以56勝56敗居國聯西區第三、勝率重回五成，而大都會失守國聯東區龍頭、跌至國東第二。

大都會球星林多（Francisco Lindor）首局敲陽春砲先馳得點，巨人第3局反攻，捕手貝利（Patrick Bailey）敲適時安拿1分，接著德弗斯揮出右外野三分砲、本季第20轟出爐，幫助巨人單局進帳4分。巨人第4局靠拉莫斯（Heliot Ramos）、德弗斯的適時安打在內，單局再添3分。大都會捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）5局下敲二壘安打追回1分。

巨人打線第9局爆發，史密斯（Dominic Smith）關鍵安攻進2分，接著施密特（Casey Schmitt）敲三分砲，巨人單局灌進5分。大都會9局下靠阿瓦瑞茲適時安拿2分，巨人最後仍收下勝利，這次雙方的3連戰以2勝1敗帶走系列賽。

德弗斯。（法新社）德弗斯。（法新社）

巨人大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）主投5.1局失2分1分自責，賞4次三振、丟2次保送，摘得生涯首勝。巨人全場敲13安，除了德弗斯單場3安4打點外，李政厚整場4支4、包含一支二壘安打，另選到1次保送，賽後打擊率為2成58。

大都會32歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）主投4局失7分吞本季第7敗，賽後防禦率為6.68。由於大都會輸球、加上費城人今天贏球，讓費城人登國聯東區龍頭。大都會目前以63勝49敗排國東第二。

巨人大物左投惠森杭特。（路透）巨人大物左投惠森杭特。（路透）

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