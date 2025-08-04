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MLB》被鈴木誠也強襲球擊中脛骨 釀酒人23歲菜鳥進15天IL

2025/08/04 11:42

米蕭羅斯基。（資料照，法新社）米蕭羅斯基。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕原本預計今日對上國民將先發的釀酒人23歲菜鳥米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），賽前因左脛骨挫傷被放入15天傷兵名單（IL），起始時間回溯至美國時間上周四。

米蕭羅斯基最近一場出賽面對小熊，首局就被日籍強打鈴木誠也的強襲球擊中脛骨，甚至在該局被打下3分，雖然之後的投球力保不失，但也僅投了4局就提前退場，今天他也向記者透露，他預期將跳過2次的先發。

2022年以第2輪選進的米蕭羅斯基，今年迎來大聯盟新人年就大放異彩，甚至還遞補入選進入明星賽，本季目前7場的出賽，33.1局就送出47次三振，戰績4勝1敗，防禦率2.70。

為了填補空缺，釀酒人從3A叫上韓德森（Logan Henderson）在今天先發出賽，繳出4.1局僅失1分的表現，最終球隊在進攻端狂敲16支安打，以14：3橫掃國民收下3連勝。

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