晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

「桌球教父」莊智淵有新身分 受聘中山大學副教授教體育

2025/08/04 11:51

莊智淵指導中山大學桌球校隊。（記者許麗娟攝）莊智淵指導中山大學桌球校隊。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣桌球教父莊智淵8月起有了新身分，國立中山大學延攬優秀體育人才，今（4）日宣布聘任莊智淵擔任副教授，未來除了教導體育課程，也將指導中山桌球校隊提升實力！

莊智淵自2000年起曾代表台灣參加過6屆奧運，去年打完巴黎奧運後，全心投入教練工作培育新秀，如今獲聘到中山大學任教，他說，心情既期待又緊張，也很開心、榮幸能加入中山大學，自己過去都處在訓練和競賽等熟悉的場域，這是第一次進到教職體系中，為會自己加油，趕快跟上學校的節奏，適應新的環境與挑戰，期許和學生一起學習、分享及進步。

中山大學校長李志鵬盛讚莊智淵的加入，將為中山注入頂尖運動能量。中山大學向來在女子排球、風帆船與射箭等傳統項目屢獲佳績；桌球則在去年全國大專院校運動會公開男子組雙打有2組進入前8，莊智淵的加入，可望為中山大學桌球運動實力再創高峰。

中山大學運動與健康教育中心主任蔡宗晏則強調，莊智淵不僅是世界級的選手，也是極具教育熱忱的教練。他的加入，對於提升學校桌球乃至整體競技運動實力，具有深遠的正面影響。

「台灣桌球教父」莊智淵（右）獲聘中山大學副教授，由校長李志鵬親頒聘書。（記者許麗娟攝）「台灣桌球教父」莊智淵（右）獲聘中山大學副教授，由校長李志鵬親頒聘書。（記者許麗娟攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中