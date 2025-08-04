「桌球教父」莊智淵有新身分 受聘中山大學副教授教體育

莊智淵指導中山大學桌球校隊。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣桌球教父莊智淵8月起有了新身分，國立中山大學延攬優秀體育人才，今（4）日宣布聘任莊智淵擔任副教授，未來除了教導體育課程，也將指導中山桌球校隊提升實力！

莊智淵自2000年起曾代表台灣參加過6屆奧運，去年打完巴黎奧運後，全心投入教練工作培育新秀，如今獲聘到中山大學任教，他說，心情既期待又緊張，也很開心、榮幸能加入中山大學，自己過去都處在訓練和競賽等熟悉的場域，這是第一次進到教職體系中，為會自己加油，趕快跟上學校的節奏，適應新的環境與挑戰，期許和學生一起學習、分享及進步。

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中山大學校長李志鵬盛讚莊智淵的加入，將為中山注入頂尖運動能量。中山大學向來在女子排球、風帆船與射箭等傳統項目屢獲佳績；桌球則在去年全國大專院校運動會公開男子組雙打有2組進入前8，莊智淵的加入，可望為中山大學桌球運動實力再創高峰。

中山大學運動與健康教育中心主任蔡宗晏則強調，莊智淵不僅是世界級的選手，也是極具教育熱忱的教練。他的加入，對於提升學校桌球乃至整體競技運動實力，具有深遠的正面影響。

「台灣桌球教父」莊智淵（右）獲聘中山大學副教授，由校長李志鵬親頒聘書。（記者許麗娟攝）

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