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TPBL》夢想家網羅澳洲籍韓裔助理教練丹尼爾 想品嚐台灣牛肉麵

2025/08/04 11:52

夢想家教練團補強，澳洲籍韓裔助理教練丹尼爾・金 正式加盟。（夢想家提供）夢想家教練團補強，澳洲籍韓裔助理教練丹尼爾・金 正式加盟。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家今公布教練團隊新成員，宣布澳洲籍韓裔丹尼爾・金 （Daniel Kim）將在2025-26賽季加入球隊，擔任助理教練。

現年34歲的丹尼爾資歷豐富，擅長影像分析與球員發展，2024-25賽季擔任日本德島甘巴魯斯（Tokushima Gambarous）助理教練，2023擔任澳洲NBL1 East Inner West Bulls 總教練，在澳洲NBL累積不少經驗，擔任過 Illawarra Hawks 教練團特別助理、Adelaide 36ers影片分析，以及Sydney Kings進階分析，並曾為肯亞國家隊進行影片分析。

丹尼爾擅長影片分析與球員養成，具備細膩觀察與現代化訓練理念，他表示，「我非常喜歡夢想家這支兼具年輕活力與豐富經驗的團隊，很榮幸能夠成為其中一員，我已迫不及待投入新賽季，迎接即將到來的挑戰。」

談到執教理念，丹尼爾表示，自己重視與球員信任互動，並透過溝通建立團隊默契，「我曾向多位優秀教練學習，期盼能為球隊帶來熱情與嶄新觀點，無論在場上或場下，都能協助球員養成穩定的贏球習慣。」

至於即將展開的台灣生活，丹尼爾笑說：「雖然還沒機會品嚐台灣料理，但我真的很期待嚐嚐傳說中的牛肉麵！」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「丹尼爾在影片分析與技術指導上的專業能力，能有效提升教練團在戰術與個人訓練兩端的執行效率。他曾於澳洲、日本等地歷練，具備豐富的國際經驗，能為球隊帶來全新觀點與專業強度。」

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