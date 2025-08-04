亞洲盃》盧峻翔缺陣有差？16支球隊排行榜台灣僅第12

亞洲盃男籃台灣隊。（資料照，記者廖振輝攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025亞洲盃籃球錦標賽將在8月5日於沙烏地阿拉伯點燃戰火，國際籃總（FIBA）亞洲盃官網更新了16支參戰球隊的戰力排行榜，主要以近期球隊熱身賽表現和最後12人陣容為參考依據，第1依舊是澳洲，但台灣男籃排名微幅下滑，來到第12名。

台灣隊這次亞洲盃陣容堪稱近幾年最完整，除了「旅外三俠」劉錚、陳盈駿和林庭謙坐鎮，另外多了「賀家兄弟」賀丹、賀博加入，本土球員則有阿巴西、胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋等好手。

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賽事開打倒數計時，亞洲盃官網除了推出各組分析和多項前瞻報導外，近日更新了16隊的排行榜，但台灣男籃在16支球隊裡僅排第12名，比先前的11名略微下滑，只優於敘利亞、印度、伊拉克和關島。

內文指出，台灣隊雖然保有競爭力，但近期沒有太多出色表現，加上得分好手盧峻翔缺陣，影響球隊火力。不過，台灣先前在資格賽擊敗菲律賓，證明他們可能打出爆冷的表現，這次又多了賀丹、賀博兄弟加入，兩人擁有三分球和中距離能力，可望為大家帶來驚喜。

其他排行，澳洲、日本和紐西蘭分別拿下前3名，中國排名第4，第5到11名分別是黎巴嫩、菲律賓、伊朗、約旦、卡達、南韓、沙烏地阿拉伯。

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