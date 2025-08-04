WTT挑戰賽》伊瓜蘇球星挑戰賽激戰落幕 卡德拉諾、張本美和背靠背奪冠

日本小將張本美和擊敗隊友長崎美柚，摘下女單后冠。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕巴西一哥卡德拉諾今天清晨在2025年WTT伊瓜蘇球星挑戰賽，歷經一場7局大戰後，以4:3力退德國一哥杜達，繼上一站布宜諾斯艾利斯挑戰賽後，連兩站封王，也是今年第4座單打冠軍。17歲的張本美和也在「日本內戰」以4:2擊退長崎美柚，同樣連兩週奪冠。

世界排名第3的卡德拉諾在4強賽以直落三解決19歲的南韓新秀吳晙誠，寫下自澳門世界盃以來，連續5場比賽都闖進決賽的傲人紀錄；世界排名12的杜達也在4強賽以3:0收拾36歲的德國前輩奧恰洛夫，闖進決賽。

請繼續往下閱讀...

卡德拉諾在決賽保持火燙手感，打完前4局以11:7、11:7、9:11、11:8領先，但杜達也展現韌性，以11:9、12:10連追2局。雙方在決勝局一路纏鬥至5平，卡德拉諾連拿5分拉開差距，最終11:8取得對戰2連勝。

女單方面，世界排名第7的張本美和在4強賽遭遇削球女將橋本帆乃香的頑強抵抗，雙方鏖戰至決勝局由於單局已超過10分鐘仍不分勝負，也逼出「促進制度」，最終張本美和歷經超過1小時激戰後才以11:9、11:4、6:11、9:11、11:9艱苦獲勝，繼今年清奈球星挑戰賽決賽之後，取得對戰2連勝。

張本美和在決賽對決世界排名20的長崎美柚，同樣不輕鬆，前4局以9:11、11:9、11:5、5:11不分軒輊，關鍵第5局，張本在7平後連拿3分，11:9取得聽牌，第6局也在9平時連得2分，11:9險勝，報了今年札格瑞布挑戰賽1:3落敗的一箭之仇。

巴西一哥卡德拉諾力退德國杜達，連兩站奪下男單冠軍。（取自WTT官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法