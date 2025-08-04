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MLB》洋基失誤沒人罰坐板凳讓A-ROD開批 教頭布恩卻不認同

2025/08/04 13:23

洋基總教練布恩。（美聯社）洋基總教練布恩。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基近期屢次出現防守以及跑壘上的失誤，讓洋基名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、名人堂球星基特（Derek Jeter）近日在節目中批評洋基隊的表現，A-Rod更認為，似乎沒有選手因犯錯而罰坐板凳。但洋基總教練布恩（Aaron boone）今天賽前受訪說，有點不同意「缺乏問責」的說法。

洋基這次與馬林魚的3連戰，首戰因新同學卡巴列羅（José Caballero）在右外野發生要命守備失誤讓對手追平，最後洋基以12比13輸球；昨天雙方的第二戰，洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在第2局出現跑壘失誤導致雙殺。

目前擔任球評的羅德里奎茲、基特，他們近日在FOX轉播節目中談到洋基的近況，基特表示，「他們犯了太多錯誤，而你無法在對上強隊時還犯這麼多錯誤，這是行不通的。」

「A-Rod」認為，球隊犯了太多錯誤，似乎沒有人因此遭到懲罰，「我們任何一個人只要犯錯，我們就要坐板凳。但我看到一次又一次的錯誤，卻沒有看到任何後果。」

布恩今受訪表示，「聽好，我們是洋基隊，當我們輸掉比賽，如果是因為犯錯而導致的，那樣的批評是公平的。」布恩也指出，「我有點不同意關於追究責任的說法，但現實是，我們每天都在專注做到最好，這是我們必須做到的。但我明白當結果不如預期，或者是沒有達到我和大家認為應有的成績時，批評隨之而來，這取決於我們去改變這種看法。」

洋基今天以3比7敗給馬林魚，隊史首次在系列賽遭馬林魚橫掃。洋基目前以60勝52敗居美聯東區第三，與美東龍頭藍鳥有4.5勝差。

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