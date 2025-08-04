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MLB》道奇明星牛棚大將9下搞出「劇場」被換掉！ 主帥有話要說

2025/08/04 13:59

崔南。（資料照，路透）崔南。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲明星後援投手崔南（Blake Treinen）今在9下關門上演「劇場」，最終投不滿1局，留下2出局滿壘危機退場，所幸道奇仍驚險守住勝利。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，崔南還在調整狀態。

崔南在4月底因右前臂緊繃脫離戰線，7月開始進行復健賽，在3A、新人聯盟合計登板7場，7局投球失2分（1責失），猛飆10次三振，日前才離開60天傷兵名單歸隊。

崔南今在9下登板，面對首名打者金河成就丟保送，K掉費杜西亞（Hunter Feduccia）後被曼古姆（Jake Mangum）敲安，面臨得點圈危機，接著雖然三振蓋瑞（Tristan Gray），但對上沃爾斯（Taylor Walls）又出現保送，搞成2出局滿壘，這時道奇決定換投，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）緊急救火驚險關門。

崔南今天帳面成績後援0.2局無失分，用茄數26球，被敲1支安打，三振、保送各2，摘下賽季第4次中繼成功。

對於崔南的表現，羅伯斯表示：「崔南目前還在調整中，這是他（復出後）第3場出賽，我認為他會逐漸找回狀態，今天那個時機點，我做出了換投的決定，不過我對他還是抱持著完全的信任。」

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