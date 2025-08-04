MLB》洋基遭馬林魚橫掃、近11戰吞7敗 教頭：考驗意志力的時刻...

洋基近況欠佳。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場以3比7敗給馬林魚，隊史首次在系列賽被馬林魚橫掃。洋基隊近11戰吞7敗，讓球隊的季後賽席次陷入保衛戰。總教練布恩（Aaron Boone）表示，「現在是考驗意志力的時刻，時間不多了。」

洋基目前以60勝52敗排美東第三，與美東第二的紅襪有1.5場勝差，條紋軍與美東龍頭藍鳥有4.5場勝差。洋基目前暫居美聯外卡第二的位置，與美聯外卡第三的水手僅0.5場勝差。

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洋基接下來依序要碰上遊騎兵、太空人、雙城，前兩者都是勝率超過五成的球隊。布恩坦言，「我們接下來要對上另一支狀況很好的對手，我們必須做到、要找到方法....今天我認為打擊品質有提升，只是碰上一位投得更好的投手。」

布恩指出，「現在真的到了考驗意志力的時刻，時間不多了，但對我們來說不算太晚。我有信心我們會重新振作起來，但目前這些都是空話，直到我們開始付諸行動。」

布恩相信洋基隊有能力扭轉局面，「我認為我們能成為一支非常出色的球隊，但很顯然我們還沒有穩定展現出來。」

「我想這間休息室的每個人都有很高的期望，但我們現在沒有達到這些。」洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）表示，「我仍對這群傢伙充滿信心。」

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