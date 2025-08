奧運》棒球項目2028年重回洛杉磯 官方發文致敬台灣名將郭泰源

洛杉磯奧運官方社群媒體X近期發文並PO圖,驚見台灣名將郭泰源的身影。(取自洛杉磯奧運官方X)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2028年洛杉磯奧運,棒球項目重回奧運賽場,將於2028年7月15日至20日在道奇球場進行,共有6隊參賽。洛杉磯奧運官方社群媒體X近期發文並PO出4張圖,驚見台灣名將「東方特快車」郭泰源的身影。

1984年的洛杉磯奧運,當年的棒球項目為表演項目,有8隊參賽。郭泰源在預賽面對美國隊時,飆出創下當時亞洲紀錄的158公里,台灣隊以1比2惜敗。郭泰源也當年也對上日本隊,台灣隊以1比2輸球。

該年台灣隊在銅牌戰以3比0擊敗南韓,拿到銅牌。而日本隊在金牌戰以6比3擊敗美國,讓日本隊摘金。

洛杉磯奧運官方社群媒體X發文寫道,「奧運棒球將重返道奇球場,這裡在1984年曾寫下最具指標性的歷史篇章。在邁向2028年的道路上,我們緬懷過去,同時期待在這座傳奇球場即將寫下另一段難以忘懷的篇章。」

郭泰源的當年好投吸引美、日職棒球隊高度興趣,最後他加盟日職西武獅,效力西武13個賽季中,曾在1991年奪得太平洋聯盟年度MVP。郭泰源在日職生涯累積117勝、18次救援成功、1069次三振,平均防禦率為3.16。郭泰源目前為中職富邦悍將執行副領隊。

Throwing it back to the ballpark.



Olympic Baseball is coming back to Dodger Stadium, where history was made on one of the game’s most iconic fields in 1984. On the road to 2028, we celebrate the past while looking ahead to another unforgettable chapter under the lights of… pic.twitter.com/tJVmjvkUL9