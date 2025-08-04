TPBL》旗津基層籃球營 海神呂威霆、唐維傑擔任客座教練

唐維傑擔任籃球營客座教練。（高雄海神提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕旗津造船者籃球隊攜手高雄137籃球教育體系專業教練，回饋旗津在地學校，推動基層籃球教育。於8月4日上午9時於旗津國小禮堂舉辦聯合開訓典禮，高雄全家海神職業籃球隊呂威霆、唐維傑受邀出席，呂威霆、唐維傑、蘇文儒也將在營隊期間擔任客座教練，希望能將所學傳授給更多青年學子。

為推動體育向下扎根、回饋在地教育資源，旗津造船者籃球隊於8月4日至8日，舉辦為期5日的「旗津基層籃球營隊」，由多位具備專業證照的籃球教練親自指導，分別在旗津國中、旗津國小、中洲國小同時舉辦籃球夏令營，吸引眾多熱愛籃球的學生踴躍參加。

請繼續往下閱讀...

此次暑期籃球營隊由旗津國中、旗津國小及中洲國小聯合主辦，中信造船集團韓育霖副董事長、掌門精釀餐酒館董事長陳志豪及阜美消防科技公司嚴順福董事長共同捐助，邀請國內籃球名教練謝玉娟教練所創立的「一三七籃球體系」，由多名職業球員、目前大專籃球聯賽甲組勁旅的義守大學球員共同執教。期望透過營隊訓練讓旗津地區的中小學生們在暑假期間不僅能培養運動習慣，更能在專業教練的帶領下提升籃球技巧，從基本動作、團隊合作到比賽實戰一應俱全。

旗津造船者籃球隊陳志豪領隊表示：「旗津地區資源相對有限，我們希望透過實際行動支持基層體育教育，讓每個有興趣的孩子都能有機會接受專業指導，並點燃他們對籃球的熱情。」

旗津國中黃火炎校長也提及：「旗津造船者隊是由在地企業支持與推廣，本於回饋鄉里的心情，希望籃球運動能扎根在這塊小島上，其用心與精神令人感佩，所以，四所學校積極響應，期望帶起籃球的運動風氣」。

呂威霆擔任籃球營客座教練。（高雄海神提供）

呂威霆、唐維傑任客座教練。（高雄海神提供）

呂威霆、唐維傑任客座教練。（高雄海神提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法