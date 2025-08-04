田徑場變「水上賽場」！ 雲林縣運大雨中比賽 家長：太扯了

雲林全縣運動會8月1日至3日在新完工啟用的雲林縣立體育場舉辦，昨天在大雨中比賽家長批太誇張了。（王姓家長提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為期3天的2025年雲林縣全縣運動會昨（3）日閉幕，昨天雲林一早就下起豪大雨，有家長在臉書PO出選手在大雨中比賽的影片，引起網友熱烈討論，留言批縣府「太誇張」、「太扯了」、「沒有雨天備案」、「太沒有關心小朋友的健康」、「心疼小選手」。

2025年全縣運動會移師到剛竣工啟用的虎尾高鐵特定雲林縣立田徑場舉辦，做為10月18日登場的全國運動會壓力測試，受到西南氣流影響雲林降雨超過1週，7月31日開幕典禮也雨中進行，3天賽程也是下雨天，尤其雲林各地雨勢超大。

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縣運昨天下午閉幕，有家長在臉書PO出一段小選手冒著大雨在雨中比賽影片，貼文寫「本次縣運承辦單位兒童權利國際公約您們真的有遵守或在意？」引起網友熱議。

PO文民眾說，他是家長，在現場看到因大雨關係，現場工作人員穿著輕便雨衣在雨中忙碌3天，真的很辛苦，但看到選手在大雨中比賽覺得很不捨。

對此，雲林縣府教育處長邱孝文表示，縣運有很多比賽項目，每一項都會依照比賽現況只要場地設施足堪比賽都會正常進行，全國到地方的運動競賽規範都一樣，昨天賽程多數為田徑項目決賽，新的雲林縣立田徑場排水狀況良好，其中有一度因雨實在太大暫停約半小時，其他時段比賽都正常進行。

邱孝文說，比賽停止或延期不是個人問題，茲事體大，攸關選手的其他行程或賽事，除非不得已才會停止。

雲林全縣運動會8月1日至3日在新完工啟用的雲林縣立體育場舉辦，昨天在大雨中比賽家長批太誇張了。（王姓家長提供）

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