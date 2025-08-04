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電競名將ET征戰EVO 格鬥天王XV奪冠、餓狼傳說亞軍

2025/08/04 15:46

格鬥電競盛事EVO 2025，台灣知名選手ET今天在「格鬥天王XV」奪得冠軍。（圖片取自臉書）格鬥電競盛事EVO 2025，台灣知名選手ET今天在「格鬥天王XV」奪得冠軍。（圖片取自臉書）

〔中央社〕在美國舉行的格鬥電競盛事EVO 2025，台灣知名選手ET今天在「格鬥天王XV」奪得冠軍，另外於「餓狼傳說：群狼之城」摘下亞軍，並取得SNK格鬥遊戲世界大賽資格。

在美國拉斯維加斯登場的EVO（Evolution Championship Series）2025，去年於「格鬥天王XV」奪得亞軍的台灣電競名將ET（林家弘），這次目標不僅鎖定擦肩而過的冠軍，還額外報名「餓狼傳說：群狼之城」，而且兩個項目皆通過分組賽的考驗，雙雙前進8強。

率先登場的「餓狼傳說：群狼之城」採雙敗淘汰制，林家弘於勝部決賽與7月才在電競世界盃稱王的強敵日本選手GO1正面交鋒，雖然以0比3落敗，不過林家弘在敗部決賽勝出後，再度於最終決賽迎戰GO1，並以3比1完成突破，可惜在重整後，林家弘以2比3落敗，獲得亞軍。

經過短暫休息後，林家弘立刻於「格鬥天王XV」賽場亮相，在同樣雙敗淘汰的賽制中，沒想到勝部4強提前落敗，不過林家弘未輕言放棄，在敗部決賽獲勝後，獲得最終決賽與墨西哥選手Layec正面交鋒的機會，而且不僅以3比0取勝，重整後再以3比1勇奪冠軍，為這次美國EVO之旅畫下完美句點。

這屆美國EVO，林家弘共拿到1座冠軍、1座亞軍，他在接受中央社採訪時透露，特別開心看到自己在「餓狼傳說：群狼之城」持續進步，同時取得SNK格鬥遊戲世界大賽的門票，「雖然很遺憾距離冠軍只差一點點，但我會在下一站比賽繼續加油，感謝所有支持的朋友們」。

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