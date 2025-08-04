日職》投手終於不用打擊！ 中央聯盟宣布2027年實施指定打擊制

中央聯盟預計將在2027年實施指定打擊制度。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒中央聯盟維持許久的投手打擊傳統確定將被廢除，根據《體育報知》報導，今天中央聯盟理事會指出，確定在2027年實施指定打擊（DH）制度。

今年日本高中棒球聯盟預計將從明年的春季甲子園起導入指定打擊制度，而日本球界，包含社會人球隊已經都採用指定打擊，東京六大學聯盟與關西學生聯盟也將會在明年春天聯盟戰導入指定打擊，讓全日本大學聯盟共27聯盟都使用指定打擊制度。

請繼續往下閱讀...

近年來世界上的主流棒球聯盟都採用指定打擊制度，美國聯盟於1972年實施指定打擊，而國聯也在2022年開始實施指定打擊制度，包含奧運、世界棒球經典賽與世界12強等國際級的大賽，也都是使用指定打擊制度，不會讓投手上場打擊。

今年兩聯盟的交流賽中，中央聯盟被太平洋聯盟完全輾壓，前6名都是太平洋聯盟球隊，後6名則是中央聯盟球隊，甚至只有1隊廣島鯉魚以9勝9敗拿下5成勝率，整體央聯勝率4成06，是交流賽史上最差紀錄。報導指出，球界普遍認為，指定打擊制度能夠幫助投手水準提升、強打者的運用與培育，還能維持球員的狀態。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法