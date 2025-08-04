網球》當今網壇比10年前更好？ 茲維列夫分享看法

茲維列夫。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕當今的男子網壇是否比十年前更好的話題，引起球迷熱議，而橫跨兩個時代的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）也給出看法。

28歲的茲維列夫曾與費德爾（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）交鋒，如今也要對戰艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和辛納（Jannik Sinner）等好手，而在談到網球是否變更好或更差的話題時，茲維列夫說：「我總說最大區別是網球變了，現在每個人擊球非常有力，幾乎每人的打法都差不多，已經沒有像Roger那樣的巧妙打法，也沒有Rafa那種上旋球，艾卡拉茲可能多少有那樣的風格，但其他人基本上都打得差不多，只不過有人打得更好。」

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茲維列夫在接受《Nothing Major》採訪時進一步指出，「辛納的節奏很快，就是猛抽，佛里茲（Taylor Fritz）也是猛抽，我打球也是如此，德雷珀（Jack Draper）、盧布列夫（Andrey Rublev）也是猛抽，大家都是盡可能用力擊球，從這個角度來看，網球節奏確實變快，但從名字的影響力，過去的費雷爾（David Ferrer）、伯蒂奇（Thomas Berdych）、瓦林卡（Stan Wawrinka），這些名字都非常響亮，是真的的大咖球星。」

最後茲維列夫也給出結論，「就球技而言，我認為網球確實進步，我覺得排名在第15至30名球員的水準提高，以前你很少會在大滿貫賽上看到像是費雷爾輸給世界30的好手，那幾乎不會發生，但現在世界前10和其他選手之間的差距不像過去那麼大。」

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