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排球》日本女排前隊長成為「6月新娘」 與老公秀出浪漫婚照甜翻

2025/08/04 21:08

前日本國家女子排球隊長兼王牌選手古賀紗理那，昨（3）日她與老公西田有志一起發文宣布，2人在今年6月底終於補辦結婚典禮，甜蜜畫面閃翻粉絲。（圖擷取自@sarina.koga IG）前日本國家女子排球隊長兼王牌選手古賀紗理那，昨（3）日她與老公西田有志一起發文宣布，2人在今年6月底終於補辦結婚典禮，甜蜜畫面閃翻粉絲。（圖擷取自@sarina.koga IG）

〔即時新聞／綜合報導〕前日本國家女子排球隊長兼王牌選手古賀紗理那，去年8月結束征戰巴黎奧運的旅程後，宣布正式卸下球衣，從9年的職業排球選手生涯引退。事隔近1年，古賀紗理那先是在上月底宣布自己懷孕喜訊，昨（3）日她與老公還一起秀出數張照片，透露2人在今年6月底終於補辦結婚典禮，甜蜜畫面閃翻粉絲。

穿著潔白婚紗的古賀紗理那與換上正式西裝的老公，一起步入禮堂接受家人與親朋好友們的祝福。（圖擷取自@sarina.koga IG，本報合成）穿著潔白婚紗的古賀紗理那與換上正式西裝的老公，一起步入禮堂接受家人與親朋好友們的祝福。（圖擷取自@sarina.koga IG，本報合成）

綜合日媒報導，現年29歲的古賀紗理那，2022年底宣布與日本國家男子排球王牌選手西田有志結婚，當時2人皆是現役的國家隊明星選手，還創下日本排壇出現史上首對「國家隊伍夫妻檔」，吸引許多球迷關注。報導指出，古賀紗理那與西田有志相差4歲，2人平時感情極佳，平時常在網上曬出各種逗趣又恩愛的互動，羨煞一票粉絲。

今年7月24日，古賀紗理那在IG宣布自己懷孕、即將迎接新家族成員的好消息，並分享一張西田有志小心翼翼撫摸她肚子的溫馨照片，獲得大批粉絲祝福。昨日下午，2人再度發文宣布，已在今年6月28日於福岡舉辦結婚典禮，只見穿著潔白婚紗的古賀紗理那與換上正式西裝的老公，一起步入禮堂接受家人與親朋好友們的祝福。

2人的貼文曝光後，粉絲們紛紛留言送上各種祝福， 「祝你們白頭偕老」、「天造地設的一對，恭喜你們」、「實在太美了，恭喜恭喜，祝2位永遠幸福」。此外，古賀紗理那在去年的退休記者會中，除了感謝西田有志總是在自己遇到困難時，給予非常溫暖的支持，也提到自己在退休後，會努力照顧仍是現役排球選手的西田有志。

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