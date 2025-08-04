MLB》被墊底白襪釋出！ 前明星強投「雷神」走向人生十字路口

「雷神」辛德加德被白襪釋出。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據小聯盟異動顯示，白襪釋出前明星投手「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），以及另一位投手莫菲（Penn Murfee）。

辛德加德在今年6月底跟白襪簽下一張小聯盟約，這是他在2023年8月被守護者釋出後的第一份合約，不過他在加入白襪小聯盟後，於新人聯盟出賽4場投15.1局防禦率2.93，但在3A只投2場先發，8局投球被打10支安打失掉9分，被敲出多達5發全壘打，防禦率高達10.13，白襪也並未把在3A爆炸的辛德加德升上大聯盟。

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《MLBTR》指出，儘管在3A投8局只是個很小的樣本，但就足夠讓白襪決定釋出辛德加德，這位前明星投手再次走向生涯十字路口。辛德加德即將在月底滿33歲，他是否會選擇退休的可能性也隨之浮上。且辛德加德上次在2023年8月後被釋出，經過那麼久才獲得小聯盟約，或許也顯示大聯盟對於他實力的看法。

辛德加德生涯在大聯盟共累積164場出賽有162場先發，拿下59勝47敗，防禦率3.71，941.1局投球有928次三振，曾在2016年入選明星賽，不過在2020年因TJ手術動刀後始終未能重拾身手，如今能否延續生涯仍得畫上一大問號。

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