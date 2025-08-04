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日職》不只實施指定打擊制？ 中央聯盟預計開放「大谷條款」

2025/08/04 19:40

大谷翔平效力日本北海道火腿時，單季（2015年）最多拿下15勝，打擊則是單季最多22轟（2016年）。（資料照）大谷翔平效力日本北海道火腿時，單季（2015年）最多拿下15勝，打擊則是單季最多22轟（2016年）。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕今天中央聯盟在理事會上宣布，2027年將會捨棄以往投手打擊的傳統，採取指定打擊制，同時他們預計也將會一起引進「大谷條款」，讓先發投手能夠同時擔任指定打擊。

大聯盟二刀流球員規則在2020年實施，規定球員要在當季或者上一季達到門檻才能獲得，投、打的門檻分別是在大聯盟層級投至少20局，同時作為守備球員或者指定打擊出賽20場，每場至少3打席。而在2022年大聯盟全面採取指定打擊制後，就幾乎沒有除了大谷翔平外的先發投手會上場打擊，今年還曾發生大聯盟疑似修改二刀流相關規定而引發質疑的事件。

相關報導：MLB》臨時改規則替大谷翔平「開後門」？ 大聯盟做出解釋

今天中央聯盟理事長鈴木清明提到，先發投手可以同時擔任指定打擊，同時投手身分退場後還能夠繼續打擊的大谷條款預計也將一併實施：「我們認為這就是大谷條款。就個人立場而言，我希望能夠導入大谷條款。我擔心如果失去打擊的機會，就會出現投、打分工的狀況。我真心希望孩子們能夠又投又打。所以與其說是大谷條款，不如說等進入職業層級後，我們就能在這個階段自行判斷（該投該打）。」

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