WSBL》國泰歡慶連霸 黃鈴娟奪年度MVP直呼驚訝

國泰女籃舉辦感恩餐會，左起為蕭豫玟、鄭伊秀、總教練鄭慧芸、黃鈴娟和陳孟欣。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕國泰女籃這季在WSBL總冠軍賽以3：1擊敗台元，捧起隊史在WSBL第19冠，今天舉行感恩餐會。總教練鄭慧芸表示，沒有一年的冠軍是不辛苦的，不管是幾連霸，每次開季前都是很難熬、很辛苦，但是大家都用團隊力量去幫助每個人，一起去完成目標。

國泰人壽董事長熊明河在晚宴中特別向所有球員致上最高敬意，「你們的拼戰精神與團隊默契，是讓國泰女籃成為『無堅不摧』的最大原因。不只是球場上的勝利者，更是國泰企業文化最亮眼的代言人。」也期勉所有教練與球員們，能夠持續站穩巔峰，代表的不只是實力，更是來自國泰人的精神「堅持、團結、專業、永不自滿」。

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鄭慧芸表示，沒有一年的冠軍是不辛苦的，不管是幾連霸，每次開季前都是很難熬、很辛苦，但是大家都用團隊力量去幫助每個人，一起去完成目標，她也很感謝這段期間，球員給她的回饋。這季國泰的連霸路面臨不小挑戰，但鄭慧芸說：「這樣的衝擊、碰撞和挫折並沒有不好，太多時候國內選手都相對安逸，沒辦法接受這麼多衝擊，希望這些挑戰，讓未來她們有更好發展。」

這季國泰除了抱走冠軍，球員也囊括多座個人獎項，黃鈴娟勇奪年度MVP、蕭豫玟獲得最佳第六人、洋將凱拉榮膺總冠賽MVP，數據獎項方面，陳孟欣摘下助攻后、紐西蘭中鋒戴維森拿下籃板后。

摘下年度MVP，黃鈴娟表示，聽到的當下滿驚訝的，「很感謝評審的肯定，一直以來我都努力做到最好，無論比賽輸贏，一切努力都是為了冠軍。」國泰這季拿下隊史在WSBL的第19冠，銜接社甲時期的13連霸，締造史無前例的32連霸，黃鈴娟認為，一切都非常不容易，尤其開季意外陷入小低潮，大家花了一番功夫溝通、磨合，才能順利拿下冠軍，她也強調，未來大家會繼續努力，不想讓連霸在自己手上中斷。

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