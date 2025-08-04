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撞球》第8局致命進攻失誤 周婕妤不敵德國女殺手錯失冠軍

2025/08/04 22:44

周婕妤不敵德國名將琵雅.菲勒，屈居亞軍。（撞球總會提供）周婕妤不敵德國名將琵雅.菲勒，屈居亞軍。（撞球總會提供）

〔記者許明禮／台北報導〕「大眼妹」周婕妤今晚在2025年 RENATA 女子職業撞球排名賽第163站決賽，關鍵第8局出現致命的4號球進攻失誤，最終以4:9不敵世界排名第8的德國「女殺手」琵雅.菲勒，和生涯第26座排名賽冠軍失之交臂，琵雅也成為史上首位在女子職撞排名賽奪冠的外籍好手。

四月拿下第161站排名賽冠軍的周婕妤，這一站從16強賽起連續擊敗林媺玟、南韓新秀朴笑律、王婉菱，3場都只讓對手拿到3局，再度挺進決賽。

27歲的琵雅日前和丈夫2018年世界9號球錦標賽冠軍、德國名將菲勒來台旅遊，順便備戰成都世運會，這一站也加入戰局，她在首日勝部晉級戰雖然敗給上一站冠軍周家嘉，依舊在敗部復活搭上16強列車。

球風穩健的琵雅，16強先以8:1解決魏子茜，8強再以8:5力退郭思廷，4強遭遇台北世大運金牌古正晴也以8:3獲勝，和世界排名第4的周婕妤在決賽上演「巔峰對決」。

冠軍戰前7局，雙方都保住自己衝球局，關鍵第8局，周婕妤4號球輕推中袋意外失手，琵雅以5:3領先，周婕妤下一局雖然也破了對手衝球局追回1局，但第10局3號球進攻又出現失誤，穩紮穩打的琵雅把握機會連拿4局，9:4快意封后。

德國好手琵雅.菲勒擊敗周婕妤，贏得直撞排名賽冠軍。（撞球總會提供）德國好手琵雅.菲勒擊敗周婕妤，贏得直撞排名賽冠軍。（撞球總會提供）

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