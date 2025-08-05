職籃選秀新人專訪》不管是不是狀元，我都會一直努力進步——劉丞勳

劉丞勳。（記者劉信德攝）

記者盧養宣／專訪

「22歲，要出社會了，我覺得畢竟有夢想跟現實，不能一直只掛記著夢想了，這是我靜下來思考過的決定。」UBA歷史得分王、健行科大前鋒劉丞勳即將展開生涯新篇章，選秀前夕，他回到母校接受本報專訪，透露畢業後決定不旅外背後的考量，也分享自己如何看待狀元熱門這份光環。

教練眼中的訓練狂

22歲可能是許多人正要開始實現夢想的年紀，劉丞勳在人生的十字路口把現實擺在夢想之前，和大學四年不斷督促自己進步的原因不謀而合，他透露，成長過程家裡經濟條件不算太理想，高中就萌生藉由籃球改善家計的想法，「清楚未來的規劃，就會逼自己進步，成為更好的球員。」

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健行科大主帥劉孟竹指出，劉丞勳4年來最明顯的進步就是外線投射能力，「他高中不投三分，都是直接挑戰籃框，大學在健行跑轟體系下也逐漸意識到外圍火力的重要性，很常和學長一起加練。」劉丞勳大一三分球命中率27.2%，大二來到45.6%，生涯在UBA外線命中率38.3%。

在劉孟竹眼中，劉丞勳是不折不扣的練習狂，回憶去年球隊晉級4強後，進軍小巨蛋前於台北備戰的一週，他在球隊規定以外的時間持續加練，「我知道之後趕快把他叫回來，提醒他不要訓練過度，要記得休息。」

總是第一個到球場，最後一個走，大三開始訂下一天至少投進500顆三分球才能結束訓練，劉丞勳不諱言是受到健行學長、現效力TPBL雲豹的後衛高錦瑋影響，「他身高不高，從不被看好到現在能成為球隊門面，真的很不容易。」

另外一位帶來啟發的球星則是勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），事實上，劉丞勳國三受訪時曾說偶像是全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant），時隔8年再被問及同一個問題，他笑說，「有，偶像有換，KD畢竟是超過210公分的全能前鋒，但柯瑞身高在190公分（實為188公分）在NBA算嬌小，卻能有這樣的歷史成就，讓人很佩服。」

劉丞勳。（記者劉信德攝）

從看電視的人變成電視裡的人

劉丞勳國小練田徑，國中受到教練青睞意外開啟籃球路，他坦言，轉換運動項目的過程花了一點時間適應，國二看到JHBL、HBL的電視轉播堅定志向，後來，他從「看電視的人變成電視裡的人」，至今仍難忘高二助泰山高中一路過關斬將闖進HBL決賽，初次踏進小巨蛋的震撼，「那時候我連小巨蛋實際長什麼樣子都不知道，第一次來覺得也太大了吧，竟然可以踏進這個夢寐以求的舞台。」

隔年劉丞勳率領泰山高中勇奪隊史首冠，進入健行後每年都未在4強缺席，小巨蛋對他不再陌生後，也迎來告別學生舞台的時刻。在UBA締造不少輝煌紀錄，劉丞勳坦言，歷史得分王仍最具意義，「從學弟到學長，從0分到這個分數（1457分），其實一路上滿艱辛的，能得這麼多分，也要感謝隊友的幫助。」

艱辛的路上難道未曾有過放棄的念頭？劉丞勳想了一會兒說，可能要從高一說起，他回憶，進入泰山高中後，迎來高強度的體能訓練，「每天早上晨操要跑100（公尺）、200、3000，跟泰山後山的樓梯，跑完再跑球場、操場，現在回想都會覺得，高一那年是怎麼撐過來的？」

劉丞勳高一沒能進入HBL的12人名單，是至今唯一一次為了籃球掉淚，當時教練陳志忠一席話讓他記憶猶新，「失落這一兩天就好，過了就過了，未來要讓教練知道沒有選你，是一個錯誤的決定。」

從那時起養成勤奮訓練的習慣，隨後在HBL賽場嶄露頭角，回首泰山三年，劉丞勳說，那是人生路上重要的轉捩點，「很感謝忠哥、彬哥（教練廖文彬）讓我們能放開打球，從來不會多說什麼或反對什麼，他們說，球員在場上就是要大放異彩。」

劉丞勳。（記者劉信德攝）

瓊斯盃提前感受職業強度

劉丞勳大三結束曾考慮提早選秀，也到CBA球隊試訓，最後決定多留在UBA一年。他表示，除了籃球相關的技能外，這一年最重要的是在場上隨機應變的能力提升不少，而被認為有旅外條件的他，在選秀前表態只會參加台灣職籃選秀。

提及這個決定，劉丞勳說，這是考量過現實與夢想、沈澱過後的選擇，「就算有球隊要，如果這三年我有一場、沒五場，這是我想要的嗎？會不會三年後回來，我反而變得不太會打球了？所以我決定先留在台灣，努力成為不管去到哪裡，球隊都會需要你的球員。」

劉丞勳徵詢過CBA學長如劉錚、林秉聖等人的意見，他透露，現效力上海大鯊魚的劉錚跟他說，大學畢業就闖蕩CBA的例子不少，「但你是一個大學剛畢業，還是在台灣拿過冠軍的球員，球隊對待你的方式會不一樣。」

今年夏天，劉丞勳披上台灣白隊戰袍，迎來瓊斯盃初體驗，提前適應更高強度的賽事，落幕後回顧此次賽事，他給自己打了不及格的分數，坦言從集訓開始，必須在短時間內熟悉主帥圖齊的觀念和體系並不容易，「其實滿痛苦的，要消化很大量的資訊，從零開始學起，但我覺得提早適應不是壞事，這次瓊斯盃我真的學到很多。」

劉丞勳。（記者劉信德攝）

劉丞勳這次在瓊斯盃出賽6場，整體命中率22.6%，平均貢獻3.5分，僅在面對菲律賓一役上場達20分鐘，「我知道大家對我的期待很高，抱歉讓大家失望了，在職業場上就是要1分鐘、2分鐘以內就做到教練想要我們做的事，未來如果有機會再入選，希望能繳出更好的表現。」

雖然受到震撼教育，但劉丞勳也把握機會向學長們取經，他透露互動最多的是同樣畢業自泰山高中的陳俊男，「我們在泰山的時候沒有遇到，平常也沒有聯絡，但他這次瓊斯盃真的對我很好，場上、場下提醒我很多事，從學生到職業球員，我不知道狀況的時候，他都會教我。」

劉孟竹瓊斯盃期間擔任轉播單位球評，也在現場看了劉丞勳的表現，他受訪時表示，看得出劉丞勳可能急於想要證明自己，有時太過心急，賽事期間不忘抽空提醒他。

對於愛徒即將邁入新階段，劉孟竹送上祝福，「他對自己要求很高，希望他得失心不要太重，我認為他會和健行的學長們一樣成為很好的職籃球員。」

劉丞勳。（記者劉信德攝）

狀元熱門無懼鎂光燈

「很多時候都在放空，或者專注看浮標，有時候可能想想未來如何改進，過去的事沒辦法改變，就不會再想了。」訪談尾聲，問起劉丞勳籃球場外的調劑，他給了一個意料之內的答案「打電動」和一個意料之外的答案「釣魚」。

劉丞勳從小和家人一起釣魚培養出興趣，現在更會邀請學弟一起參與，有時透過嗜好思考未來，那麼，未來想成為什麼樣的球員？劉丞勳表示，新人年如何取得教練信任很重要，「第一年我想成為教練只要想到防守就想到我的球員，進攻端無球也要夠水準，然後有空檔都要把握住。」

將柯瑞視為偶像的劉丞勳，被問及若是新生代NBA球員，有沒有特別欣賞的好手，選了杜克大學天才前鋒、獨行俠新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）。

無獨有偶，劉丞勳同樣被視為今年台灣職籃的狀元熱門，但他說，這份光環並未帶來太多壓力，對於成為職業球員後會受到更多關注、獲得更多討論也已經做好準備，「我知道大家都會有期待，我想繳出超出大家期待的表現，不管是不是狀元，我都還是會努力練球，努力讓自己進步。」

劉丞勳。（記者劉信德攝）

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