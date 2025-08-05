晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》喬科維奇退出辛辛那提大師賽 無暖身空降美網參戰

2025/08/05 07:08

喬科維奇。（資料照，法新社）喬科維奇。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕坐擁大滿貫24冠的喬科維奇（Novak Djokovic），決定退出本週四開打的辛辛那提男網大師賽，這代表38歲的塞爾維亞傳奇老將，即將自上月溫布頓錦標賽之後，以休兵無暖身姿態直接角逐今年最後一項大滿貫的美國公開賽。

身為「三巨頭」奮戰沙場最後一人，喬科維奇7月11日在全英草地俱樂部慘遭滑鐵盧，直落3不敵最終奪冠的義大利年輕世界球王辛納（Jannik Sinner），再度角逐溫網金盃夢碎，並且因為受到傷勢影響，已經放棄正在加拿大進行的多倫多大師賽。而喬科維奇上回踏上硬地賽場，還是3月邁阿密大師賽，如今美網前最後暖身、ATP千分等級的辛辛那提再掛免戰牌，除了多陪伴家人，他更期許專注練兵調整，屆時紐約法拉盛公園放手一搏。

曾經3度辛辛那提奪冠的喬科維奇，上回參賽已是2023年，當時決戰歷經3盤拉鋸驚險力退西班牙強勢後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。至於美網8月24日登場，喬科維奇與同胞女將達尼洛維琪（Olga Danilovic）已獲大會最新改制的混雙外卡，預計8月19日提前攜手亮相。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中