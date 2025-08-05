網球》喬科維奇退出辛辛那提大師賽 無暖身空降美網參戰

喬科維奇。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕坐擁大滿貫24冠的喬科維奇（Novak Djokovic），決定退出本週四開打的辛辛那提男網大師賽，這代表38歲的塞爾維亞傳奇老將，即將自上月溫布頓錦標賽之後，以休兵無暖身姿態直接角逐今年最後一項大滿貫的美國公開賽。

身為「三巨頭」奮戰沙場最後一人，喬科維奇7月11日在全英草地俱樂部慘遭滑鐵盧，直落3不敵最終奪冠的義大利年輕世界球王辛納（Jannik Sinner），再度角逐溫網金盃夢碎，並且因為受到傷勢影響，已經放棄正在加拿大進行的多倫多大師賽。而喬科維奇上回踏上硬地賽場，還是3月邁阿密大師賽，如今美網前最後暖身、ATP千分等級的辛辛那提再掛免戰牌，除了多陪伴家人，他更期許專注練兵調整，屆時紐約法拉盛公園放手一搏。

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曾經3度辛辛那提奪冠的喬科維奇，上回參賽已是2023年，當時決戰歷經3盤拉鋸驚險力退西班牙強勢後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。至於美網8月24日登場，喬科維奇與同胞女將達尼洛維琪（Olga Danilovic）已獲大會最新改制的混雙外卡，預計8月19日提前攜手亮相。

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