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網球》可惜！百搭天后謝淑薇遭逆襲 蒙特婁女雙4強止步

2025/08/05 07:08

謝淑薇。（資料照，路透）謝淑薇。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「百搭天后」謝淑薇與塞爾維亞新搭檔達妮洛維琪（Olga Danilovic）歷經搶十激戰，終以7：5、4：6、6：10遭到美國勁敵高芙（Coco Gauff）／凱絲勒（McCartney Kessler）逆襲，「台塞聯軍」蒙特婁女網賽雙打4強止步，也中斷3連勝。

謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）暫時分手，北美硬地賽季改與達妮洛維琪首度組軍，這是她本季第4個合作對象，兩人一路勇闖4強，展現台灣「百搭天后」實力，也是小薇自2014年以來再闖蒙特婁女雙準決賽。

今日面對來勢洶洶的高芙／凱絲勒，小薇組合克服開賽3：5落後，接連雙破一口氣倒趕4局先馳得盤；次盤雙方人馬互破拉鋸，「台塞聯軍」落入下風，苦苦追趕不成，讓對手扳回一城。戰線拉入決勝搶10，小薇組合從3：5連得3分超前，卻又讓高芙組合橫掃關鍵5分，激戰1小時36分鐘惜敗。

暌違11年重返加拿大魁北克的謝淑薇，雖然錯失問鼎這項WTA千分等級大賽女雙冠軍的機會，接下來她再換戰友，將與日本好手柴原瑛菜轉戰美國辛辛那提，持續為本月底美國公開賽暖身備戰。

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