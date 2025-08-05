MLB》道奇DFA新人右投利特爾 從紅雀撿走小聯盟136轟的貝克

利特爾。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天做出人員異動，從紅雀隊的讓渡名單中撿走一壘手貝克（Luken Baker），為了清出40人名單空間，道奇隊把右投利特爾（Jack Little）給指定讓渡（DFA）。

現年27歲的利特爾是在今年6月19日（美國時間）首度站上大聯盟舞台，當天面對教士後援2局失2分，第9局對教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）丟觸身球，引發雙方衝突。利特爾本季出賽2場，共投3局失2分，防禦率為6。

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利特爾今年在小聯盟3A出賽36場都是後援，戰績5勝4敗、防禦率4.64，有13次救援成功、3次中繼成功，共投42.2局賞39次三振，被打擊率為2成42，每局被上壘率為1.36。

貝克。（資料照，法新社）

現年28歲的貝克近3年都有上到大聯盟，本季出賽19場，貢獻2打點，打擊率2成35的成績。貝克生涯在大聯盟3賽季，累積4轟、平均打擊率為2成06。

貝克本季在3A出賽62場，有10轟、34分打點，打擊率1成96的成績。貝克生涯在小聯盟7個賽季，累積136轟，平均打擊率為2成52。道奇撿走貝克後，並放至小聯盟3A球隊。

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