晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》福克斯以4年69億大約續留馬刺 新賽季與「斑馬」組雙核心

2025/08/05 08:30

馬刺明星後衛福克斯。（資料照，路透）馬刺明星後衛福克斯。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，馬刺明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）以4年2.29億美元（約新台幣69億）頂薪延長合約續留黑衫軍。福克斯在這份合約的最後一年沒有球員選項，代表福克斯與馬刺的合約將到2029-30年賽季。

今年交易大限前，福克斯被國王交易至馬刺，數個月後雙方就完成一筆長約。《ESPN》指出，由於德州並沒有徵收個人所得稅，不像加州那樣，這對福克斯的財務更有利。

福克斯上季為馬刺出賽17場，交出19.7分、6.8次助攻、4.3顆籃板，場均1.5次抄截。他在3月中旬因左手小指肌腱損傷，因此動手術治療，球季提前報銷。福克斯在上季共出賽62場，平均有23.5分、6.3次助攻、4.8顆籃板的成績。

馬刺在今年選秀會中以榜眼籤選進後衛哈波（Dylan Harper），加上擁有福克斯、新人王卡瑟爾（Stephon Castle）組成年輕且充滿天賦的後場陣容。

上賽季因血栓提前報銷的馬刺怪物狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），如今已經宣告痊癒，因此馬刺新賽季的陣容令外界高度期待。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中