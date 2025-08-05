NBA》福克斯以4年69億大約續留馬刺 新賽季與「斑馬」組雙核心

馬刺明星後衛福克斯。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，馬刺明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）以4年2.29億美元（約新台幣69億）頂薪延長合約續留黑衫軍。福克斯在這份合約的最後一年沒有球員選項，代表福克斯與馬刺的合約將到2029-30年賽季。

今年交易大限前，福克斯被國王交易至馬刺，數個月後雙方就完成一筆長約。《ESPN》指出，由於德州並沒有徵收個人所得稅，不像加州那樣，這對福克斯的財務更有利。

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福克斯上季為馬刺出賽17場，交出19.7分、6.8次助攻、4.3顆籃板，場均1.5次抄截。他在3月中旬因左手小指肌腱損傷，因此動手術治療，球季提前報銷。福克斯在上季共出賽62場，平均有23.5分、6.3次助攻、4.8顆籃板的成績。

馬刺在今年選秀會中以榜眼籤選進後衛哈波（Dylan Harper），加上擁有福克斯、新人王卡瑟爾（Stephon Castle）組成年輕且充滿天賦的後場陣容。

上賽季因血栓提前報銷的馬刺怪物狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），如今已經宣告痊癒，因此馬刺新賽季的陣容令外界高度期待。

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