MLB》鬼神數據領先群雄！ 官網記者：道奇需要「核彈頭大谷」

大谷翔平。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇為了讓MVP強打貝茲（Mookie Betts）找回手感，所以將其調回開路先鋒，日本二刀流巨星大谷翔平則是改打第2棒，但貝茲打擊依舊低迷，兩人日前又換棒次。大聯盟記者Sonja Chen撰文指出，道奇需要「核彈頭大谷」。

大聯盟記者Sonja Chen指出，貝茲自7月20日重回開路先鋒，但他的打擊依舊沒有起色，以首棒身分出賽11場，累積43打數僅敲出8支安打，打擊率只有0.189，沒有敲出任何全壘打，而改打第2棒的大谷翔平在同期間則是49打數12安打，貢獻5轟，打擊率為0.245，但卻吞了24次三振。

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道奇昨日對戰光芒讓大谷重返第一棒，繳出單場雙安，到1保送、獲得1次敬遠，單場4度上壘，跑回1分，吞下1K，還有2次盜壘。至於未來是否會讓大谷固定打第一棒，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，還不確定，目前還在摸索階段，正在尋找最理想的安排，就這場比賽而言，這是最理想的打線組合。

Sonja Chen認為大谷翔平擔任開路先鋒的OPS（整體攻擊指數）高達0.983，在本季首棒打席超過200次的大聯盟球員中排名第一。在過去一個月打線不穩定的情況下，大谷的表現不可或缺，需要由他帶動攻勢。

對於貝茲的棒次，Sonja Chen坦言，貝茲本季的OPS僅有0.667，這是他12年大聯盟生涯最低的數據，在道奇符合規定打席數的打者中，只有康佛托（Michael Conforto）的0.649比他更低，如果貝茲持續低潮的話，棒次有可能會被往下調。

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