MLB》「法官」即將回歸！ 明日有望重返球場迎戰遊騎兵

賈吉。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期因傷缺陣的洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge），在今天傳來好消息，根據總教練布恩（Aaron Boone）的說法，這位兩屆美聯MVP有望在明天就能回到陣中，並在面對遊騎兵系列賽的第2戰回歸球場。

賈吉自從美國時間7月25日後，就因右手肘屈肌拉傷而沒在上場過，所幸經過核磁共振檢查後顯示，他的尺側副韌帶並沒有太嚴重的損傷，兩天後被放入10天傷兵名單，並接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，而他也連續兩天在洋基位於坦帕的基地中，與陣中多名小聯盟投手進行實戰，預計將與球隊在德州會合。

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教頭布恩在今日對上遊騎兵的比賽前表示，雖然這就是目前的計畫，但他不想把話說死因為直到現在都還沒見到賈吉，「我預期他今晚就會回來，隨後我們就會做出決定。」

賈吉本季103場的出賽，打擊三圍.342/.449/.711，外帶37支全壘打與85分打點，多項打擊數據都名列前茅，標準化進攻指數（OPS+）則是相當恐怖的217。

若「法官」如願重返球場，布總表示他將會擔任指定打擊，不過目前他已能進行傳接球，這會對他何時能回到外野防區守備有一定程度的考量，「我希望Judge的傷勢無虞並能在這兩天進行傳接球，這樣我們就能對回歸外野的時間表有些想法，就看我們回到主場後會發生什麼樣的事。」

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