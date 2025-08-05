MLB》超越大谷翔平！重砲史瓦伯雙響砲6打點 獨居國聯全壘打王

費城人明星重砲史瓦伯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天單場雙響砲，包含一發滿貫彈，全場貢獻6打點，幫助費城人以13：3大勝金鶯。史瓦伯以40發全壘打獨居國家聯盟全壘打王，並以94分打點居大聯盟打點王，而費城人仍以63勝48敗居國家聯盟東區龍頭。

費城人首局靠強打哈波（Bryce Harper）的陽春砲先馳得點，金鶯第2局靠歐尼爾（Tyler O'Neill）的兩分砲超前比數，魏斯伯格（Jordan Westburg）第3局敲陽春砲為金鶯追加分數。

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史瓦伯3局下轟出右外野兩分砲，幫助費城人追成3比3。費城人打線6局下爆發，新同學貝德（Harrison Bader）擊出超前三分砲，接著威爾森（Weston Wilson）敲適時安攻進1分，史瓦伯轟出滿貫砲，費城人單局灌進8分逆轉戰局。威爾森8局下敲兩分砲擴大分差，費城人收下勝利。

史瓦伯全場3安中有2發全壘打，灌進6分打點，明星賽後16戰敲10轟，本季全壘打數為40轟，獨居國聯全壘打王，賽後打擊率為2成58，整體攻擊指數為0.975。道奇日本巨星大谷翔平賽前以38轟暫居國聯第二。

此外，這是史瓦伯生涯第3個單季40轟的賽季，今年有望挑戰生涯第二座國聯全壘打王獎項、以及生涯首座國聯打點王獎項。

費城人左投魯薩多（Jesús Luzardo）主投6局失3分、賞7次三振，摘本季第10勝；金鶯左投波維奇（Cade Povich）主投5.2局失4分，吞本季第6敗。

KYLE SCHWARBER GRAND SLAM



2 HR tonight. 40 HR this season. pic.twitter.com/vWgiSesQdy — MLB （@MLB） August 5, 2025

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