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NBA》換不到想要的籌碼 灣區記者爆勇士今夏不交易庫明加

2025/08/05 09:14

勇士今夏可能不會交易庫明加。（資料照，法新社）勇士今夏可能不會交易庫明加。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士與受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）協商持續沒有進展，先前傳出許多交易消息，但最終都因勇士不滿意籌碼而失敗，如今有消息指出，勇士決定關閉交易大門，將庫明加帶進新賽季。

根據《舊金山標準報》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）消息，勇士已經放棄了在今年夏天交易走庫明加，並計畫留下他、將他帶入季前訓練營，《NBC Sports》資深記者賀林（Kurt Helin）也聯繫勇士內部人士，得到了同樣的答案。

勇士目前要留下庫明加有兩種方法，一是他接受一年790萬美元合格報價，另一個是接受勇士開出來的續約價碼。

先前有消息指出，勇士開出的新合約為2年4500萬美元，第二年為球隊選項，不過庫明加不願放棄合約中的不可交易條款，兩方因此沒能達成共識。

此外也有消息指出，老闆拉寇伯（Joe Lacob）仍然很喜歡庫明加，因此決定要把他留在隊上，對此卡瓦卡米認為這比較像是一種談判策略，勇士故意放消息，給交易對象如國王等球隊施壓，庫明加是否接受合格報價期限為今年10月1日，時間上還很充裕。

卡瓦卡米也給出建議，或許勇士可以將第二年合約改為部分保障，例如保障1500萬美元，如此庫明加的薪資可以有保障，也不會嚇跑想交易他的球隊，但同時庫明加需要放棄他的交易否決權。

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