新北自強國小足球隊閃耀2025台灣淡水盃國際賽 勇奪三冠創佳績

新北自強國小足球隊在2025台灣淡水盃國際賽，勇奪三冠創佳績。（自強國小提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自強國小足球隊於7月底至8月初參加第10屆「2025台灣淡水盃」國際足球邀請賽中，賽事共吸引125支隊伍、超過2千多位選手參與，並邀請來自日、泰、港與馬來西亞等國際青少年球隊參賽，自強國小足球隊展現超凡實力與團隊精神，一路過關斬將，勇奪GU13盃賽組、U11盃賽組和GU16盃賽3項冠軍殊榮，成績斐然。

自強國小足球隊教練黃義翔說，在賽場上無論是男足或女足的小球員們，皆展現令人動容的「自強精神」，隊員們傳導配合默契十足、在關鍵時刻屢屢踢出致勝進球以及面對挑戰時跌倒後立刻爬起再戰的堅毅態度，完美詮釋球隊「自強不息，永不放棄」的信念。

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校長張明賢也前往淡水商工觀戰，為奮戰中的小球員們加油打氣，見證孩子們奪冠的榮耀時刻，張明賢的父母也當場捐贈足球隊比賽加菜金，一同慰勞教練團與選手的辛勞。

張明賢說，看到孩子們在場上全力拚搏、互相扶持，將團隊精神發揮到極致，最終贏得GU13盃賽組、U11盃賽組和GU16盃賽3項冠軍，這份榮耀屬於每一位球員、教練以及背後全力支持的家長們，學校將持續支持足球隊發展，期許孩子們帶著這份榮耀與自信，在未來的賽場上繼續發光發熱，讓「自強精神」在球場上持續閃耀。

新北自強國小足球隊在2025台灣淡水盃國際賽，勇奪三冠創佳績。（自強國小提供）

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