MLB》42歲飆158公里火球！名投韋蘭德5局好投 本季第2勝卻飛了

韋蘭德。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天交出5局失1分非自責好投、還飆出本季最速的98.3英哩（約158.1公里）火球，南韓好手李政厚第5局敲關鍵三壘安打，但巨人牛棚放火，被海盜工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲滾地球形成再見野手選擇，讓巨人以4比5輸球。

韋蘭德首局被敲安、加上隊友失誤，讓海盜開賽就攻占二壘，海盜先靠滾地球護送跑者上三壘，接著岡薩雷茲（Nick Gonzales）敲高飛犧牲打，讓韋蘭德失掉1分。韋蘭德第2局讓對手3上3下，第3局2出局後先後被敲安、丟保送，讓對手攻佔一、二壘，韋蘭德及時解決岡薩雷茲，化解失分危機。

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第4局1出局後，韋蘭德被敲二壘安打，接著巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）發生傳球失誤，陷入1出局二、三壘有人的失分危機。韋蘭德先讓海盜打者蘇文斯基（Jack Suwinski）敲一壘滾地球，讓巨人傳本壘觸殺跑者，接著韋蘭德面對海盜打者巴特（Joey Bart），一度飆出98.3英哩的速球寫本季最速，韋蘭德最後用97.8英哩的速球三振對手，化解失分危機。

韋蘭德。（美聯社）

巨人9局上打完以4比3領先，9局下換R.羅德里奎茲（Randy Rodríguez）關門，一上來先丟保送、接著1出局後丟觸身球，讓海盜1出局攻佔一、二壘，巴特敲左外野關鍵追平安，接著凱納法利法敲一壘方向滾地球，巨人一壘手德弗斯（Rafael Devers）傳本壘不及，海盜跑者蘇文斯基撲回再見分。

韋蘭德主投5局用100球，被敲3安，失掉1分非自責，賞4次三振、丟1次保送，賽後防禦率為4.29。韋蘭德本季先發19場，戰績1勝8敗，防禦率4.29。

R.羅德里奎茲後援0.2局失2分，吞本季第3敗、這也是他本季第3次砸鍋，賽後防禦率為1.54。巨人全場有7安，李政厚4支1就是一支三壘安打，全場貢獻2分打點，賽後打擊率為2成58。





42 years old

20 MLB seasons

Still throwing ABSOLUTE FUEGO



pic.twitter.com/MWbTMPLlho — Ben Verlander （@BenVerlander） August 5, 2025

IKF walks it off for the Pirates as Jack Suwinski beats the throw home from first baseman Rafael Devers! pic.twitter.com/ZHGN4fZ4AZ — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 5, 2025

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