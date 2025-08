MLB》42歲飆158公里火球！名投韋蘭德5局好投 本季第2勝卻飛了

韋蘭德。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)今天交出5局失1分非自責好投、還飆出本季最速的98.3英哩(約158.1公里)火球,南韓好手李政厚第5局敲關鍵三壘安打,但巨人牛棚放火,被海盜工具人「IKF」凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)敲滾地球形成再見野手選擇,讓巨人以4比5輸球。

韋蘭德首局被敲安、加上隊友失誤,讓海盜開賽就攻占二壘,海盜先靠滾地球護送跑者上三壘,接著岡薩雷茲(Nick Gonzales)敲高飛犧牲打,讓韋蘭德失掉1分。韋蘭德第2局讓對手3上3下,第3局2出局後先後被敲安、丟保送,讓對手攻佔一、二壘,韋蘭德及時解決岡薩雷茲,化解失分危機。

第4局1出局後,韋蘭德被敲二壘安打,接著巨人三壘手查普曼(Matt Chapman)發生傳球失誤,陷入1出局二、三壘有人的失分危機。韋蘭德先讓海盜打者蘇文斯基(Jack Suwinski)敲一壘滾地球,讓巨人傳本壘觸殺跑者,接著韋蘭德面對海盜打者巴特(Joey Bart),一度飆出98.3英哩的速球寫本季最速,韋蘭德最後用97.8英哩的速球三振對手,化解失分危機。

韋蘭德。(美聯社)

巨人9局上打完以4比3領先,9局下換R.羅德里奎茲(Randy Rodríguez)關門,一上來先丟保送、接著1出局後丟觸身球,讓海盜1出局攻佔一、二壘,巴特敲左外野關鍵追平安,接著凱納法利法敲一壘方向滾地球,巨人一壘手德弗斯(Rafael Devers)傳本壘不及,海盜跑者蘇文斯基撲回再見分。

韋蘭德主投5局用100球,被敲3安,失掉1分非自責,賞4次三振、丟1次保送,賽後防禦率為4.29。韋蘭德本季先發19場,戰績1勝8敗,防禦率4.29。

R.羅德里奎茲後援0.2局失2分,吞本季第3敗、這也是他本季第3次砸鍋,賽後防禦率為1.54。巨人全場有7安,李政厚4支1就是一支三壘安打,全場貢獻2分打點,賽後打擊率為2成58。

IKF walks it off for the Pirates as Jack Suwinski beats the throw home from first baseman Rafael Devers! pic.twitter.com/ZHGN4fZ4AZ