MLB》右大腿嚴重拉傷進IL 太空人三壘手不動刀拚季末回歸

佩瑞德茲。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據太空人總管布朗（Dana Brown）表示，上個月因右腿傷勢進入傷兵名單（IL）的三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）將會進行治療而非動刀，並希望能在賽季結束前回歸。

佩瑞德茲季前從小熊被交易到太空人後，繳出十分出色的進攻表現，本季94場的出賽，打擊三圍.259/.359/.470，19支全壘打進帳與50分打點，標準化進攻指數（OPS+）130。

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但佩瑞德茲在美國時間7月19日對上水手的比賽中，3局上半敲出左半邊深遠的安打，跑壘的過程中腿部卻出現不適，導致他只能一拐一拐地走上一壘，最終被換下場休息，賽後被診斷為右大腿後肌嚴重拉傷，被放入10天傷兵名單，至今仍無法出賽。

從受傷到現在，佩瑞德茲經過多次影像檢查，也在上週尋求醫生有無其他方法，而醫生也表明，如果不復健治療就只能進行手術，不過一旦動刀就代表今年剩餘賽季將會報銷。

總管布朗透露，佩瑞德茲已經接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療並開始他的復健，過程主要都會在休士頓進行，他也補充道，目前在開始任何的運動之前，會先讓大腿後肌「長時間」休息，「他對此的看法是，他想要努力復健並試著在今年球季回歸，他也會全心全意讓自己能夠重返賽場。」

另外布朗也坦言，雖然現在還不知道不接受手術是否會造成長期的影響，不過球隊了解的情況，許多遭遇類似傷勢的NFL（國家美式足球聯盟）球員，恢復的情況都很良好。

Isaac Paredes is hurt.



He pulled up after a long single, and is coming out of the game.



The Astros lead the league in players on the IL. pic.twitter.com/xUx11N3g1f — Ari Alexander （@AriA1exander） July 20, 2025

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