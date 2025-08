MLB》右大腿嚴重拉傷進IL 太空人三壘手不動刀拚季末回歸

佩瑞德茲。(資料照,法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕根據太空人總管布朗(Dana Brown)表示,上個月因右腿傷勢進入傷兵名單(IL)的三壘手佩瑞德茲(Isaac Paredes)將會進行治療而非動刀,並希望能在賽季結束前回歸。

佩瑞德茲季前從小熊被交易到太空人後,繳出十分出色的進攻表現,本季94場的出賽,打擊三圍.259/.359/.470,19支全壘打進帳與50分打點,標準化進攻指數(OPS+)130。

但佩瑞德茲在美國時間7月19日對上水手的比賽中,3局上半敲出左半邊深遠的安打,跑壘的過程中腿部卻出現不適,導致他只能一拐一拐地走上一壘,最終被換下場休息,賽後被診斷為右大腿後肌嚴重拉傷,被放入10天傷兵名單,至今仍無法出賽。

從受傷到現在,佩瑞德茲經過多次影像檢查,也在上週尋求醫生有無其他方法,而醫生也表明,如果不復健治療就只能進行手術,不過一旦動刀就代表今年剩餘賽季將會報銷。

總管布朗透露,佩瑞德茲已經接受高濃度血小板血漿(PRP)注射治療並開始他的復健,過程主要都會在休士頓進行,他也補充道,目前在開始任何的運動之前,會先讓大腿後肌「長時間」休息,「他對此的看法是,他想要努力復健並試著在今年球季回歸,他也會全心全意讓自己能夠重返賽場。」

另外布朗也坦言,雖然現在還不知道不接受手術是否會造成長期的影響,不過球隊了解的情況,許多遭遇類似傷勢的NFL(國家美式足球聯盟)球員,恢復的情況都很良好。

