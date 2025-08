MLB》隊史最多轟M1！阿隆索炸裂第251轟無用 大都會不敵守護者吞連敗

大都會重砲「北極熊」阿隆索今敲出生涯第251轟,距離追平隊史紀錄只差1轟。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會重砲「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)敲出生涯第251轟,距離追平隊史紀錄只差1發全壘打,單場更貢獻4分打點,但9局下滿壘未能建功,大都會與守護者鏖戰10局,以6:7輸球,苦吞2連敗。

守護者26歲先發右投切科尼(Slade Cecconi)和大都會33歲強投馬奈亞(Sean Manaea)前5局形成激烈投手戰,都有效封鎖對方打線,守護者率先打破僵局,在6局上狂灌5分,包括阿里亞斯(Gabriel Arias)的中外野3分砲。馬奈亞主投5.2局失5分,被敲7支安打,另有3次三振,防禦率為3.72。

大都會也在下個半局有所反擊,阿隆索擊出中外野3分彈,本季第25轟出爐,近4場3轟,這也是他生涯第251轟,距離隊史最多轟只差1支,紀錄保持人是「草莓先生」史卓貝瑞(Darryl Strawberry)的252轟。

大都會8局下攻勢再起,阿隆索敲安追回1分,文托斯(Mark Vientos)在滿壘無人出局靠著高飛犧牲打,助隊以5:5扳平戰局。切科尼先發6局失3分,其中有2分為責失分,投出6次三振和1次保送,防禦率為3.52

大都會守護神狄亞茲(Edwin Díaz)9局上守住三壘有人的危機,而在9局下滿壘大中計,阿隆索遭到三振,麥克尼爾(Jeff McNeil)中間飛球遭布陣接殺,守護者將戰局帶入至延長賽,大都會三壘手貝堤(Brett Baty)面對弗萊(David Fry)的犧牲觸擊傳二壘時出現致命大暴傳,讓對手兵不血刃攻下超前分,阿里亞斯的高飛犧牲打則是打進保險分,大都會10局下只追回1分,守護者終場就以7:6擊敗大都會。

Pete Alonso moves within 1 HR of tying the @Mets all-time recordpic.twitter.com/AWPPdXUoWl