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MLB》隊史最多轟M1！阿隆索炸裂第251轟無用 大都會不敵守護者吞連敗

2025/08/05 10:10

大都會重砲「北極熊」阿隆索今敲出生涯第251轟，距離追平隊史紀錄只差1轟。（路透）大都會重砲「北極熊」阿隆索今敲出生涯第251轟，距離追平隊史紀錄只差1轟。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出生涯第251轟，距離追平隊史紀錄只差1發全壘打，單場更貢獻4分打點，但9局下滿壘未能建功，大都會與守護者鏖戰10局，以6：7輸球，苦吞2連敗。

守護者26歲先發右投切科尼（Slade Cecconi）和大都會33歲強投馬奈亞（Sean Manaea）前5局形成激烈投手戰，都有效封鎖對方打線，守護者率先打破僵局，在6局上狂灌5分，包括阿里亞斯（Gabriel Arias）的中外野3分砲。馬奈亞主投5.2局失5分，被敲7支安打，另有3次三振，防禦率為3.72。

大都會也在下個半局有所反擊，阿隆索擊出中外野3分彈，本季第25轟出爐，近4場3轟，這也是他生涯第251轟，距離隊史最多轟只差1支，紀錄保持人是「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的252轟。

大都會8局下攻勢再起，阿隆索敲安追回1分，文托斯（Mark Vientos）在滿壘無人出局靠著高飛犧牲打，助隊以5：5扳平戰局。切科尼先發6局失3分，其中有2分為責失分，投出6次三振和1次保送，防禦率為3.52

大都會守護神狄亞茲（Edwin Díaz）9局上守住三壘有人的危機，而在9局下滿壘大中計，阿隆索遭到三振，麥克尼爾（Jeff McNeil）中間飛球遭布陣接殺，守護者將戰局帶入至延長賽，大都會三壘手貝堤（Brett Baty）面對弗萊（David Fry）的犧牲觸擊傳二壘時出現致命大暴傳，讓對手兵不血刃攻下超前分，阿里亞斯的高飛犧牲打則是打進保險分，大都會10局下只追回1分，守護者終場就以7：6擊敗大都會。

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