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NBA》東契奇續約詹皇卻缺席惹議 美媒闢謠：兩人有視訊

2025/08/05 10:09

消息人士指出，詹姆斯（左）與東契奇（右）在續約記者會前，就已經通過視訊電話了。（資料照，法新社）消息人士指出，詹姆斯（左）與東契奇（右）在續約記者會前，就已經通過視訊電話了。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人上季中交易來東契奇（Luka Doncic），並在日前與他簽下3年總值1.65億美元的延長合約，不過在簽約記者會上卻不見「詹皇」詹姆斯（LeBron James）身影，引發外界猜疑，如今有消息指出，其實早在記者會前，詹姆斯就已經和東契奇說過恭喜了。

由於今夏有許多詹姆斯不一定會留在湖人的傳聞，這次他沒出席東契奇簽約記者會，被外界放大檢視，不過有消息人士告訴《EPSN》，其實在確定簽約後，詹姆斯就已經早一步和東契奇通過視訊電話，並和他說恭喜。

實際上當天記者除了詹姆斯外，有將近一半的隊友沒有出席，而出現在現場的有艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）、八村壘、文森（Gabe Vincent）、海伊斯（Jaxson Hayes）和克萊柏（Maxi Kleber）等人。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在簽約記者會上談到詹姆斯，表示兩方仍保持穩定合作，並表示如果詹姆斯能以湖人球員身分退休，會是一件非常棒的事。

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