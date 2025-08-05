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MLB》大谷翔平火力下滑、揮空率增加 美媒：二刀流復出是分水嶺

2025/08/05 11:02

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季敲出38轟，目前停留了7場，已經遭費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）40轟超越，奪走了國聯全壘打王寶座。《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）撰文點出，投打二刀流確實影響了大谷的打擊表現。

《洛杉磯時報》記者哈里斯指出，大谷翔平在重返投手丘前的70場比賽中，打擊率為0.297、OPS（整體攻擊指數）1.034，三振率為24%；但在「投手大谷」復出後的40場比賽中，打擊率降至０.230、OPS０.886，三振率升至31%。將今年的大谷分成兩個截然不同的階段，明顯的分水嶺就是6月中旬的投手復出，自那之後，他在投手丘上的表現提升，但打擊成績卻呈下降趨勢。

哈里斯認為大谷本季揮棒頻率雖然比去年還要少，但對壞球的追打率幾乎沒有變化，揮空率也有所增加，超過三分之一的揮棒都落空。他分析這很有可能是大谷重拾二刀流之後，身體負擔變多的副作用，大谷翔平對此曾表示，只要找回平衡與揮棒的穩定性，就能修正問題。

哈里斯坦言，道奇當然希望大谷翔平能重現去年賽季末的猛打表現。在「投手大谷」成為完全體之際，「打者翔平」能否複製去年9月火燙的打擊手感，將可能左右衛冕軍道奇本季命運。

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