MLB》洋基守護神威廉斯又放火、新隊友挨再見轟 條紋軍吞4連敗

〔體育中心/綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)今天在第4局擊出超前兩分砲,但洋基終結者威廉斯(Devin Williams)9局下挨追平轟,10局下洋基新同學柏德(Jake Bird)遭遊騎兵榮格(Josh Jung)敲再見三分砲,洋基最後在客場以5比8輸球,吞下4連敗。

洋基首局靠高德施密特(Paul Goldschmidt)陽春砲先馳得點,第2局羅薩里歐(Amed Rosario)、貝林傑(Cody Bellinger)各敲適時安進帳2分,取得3比0的領先。

遊騎兵2局下反攻,史密斯(Josh Smith)、杜蘭(Ezequiel Duran)適時安拿到3分,加上洋基王牌左投佛里德(Max Fried)牽制二壘發生傳球失誤掉分,讓遊騎兵單局拿4分逆轉。史坦頓4局上轟出超前兩分砲,為洋基取得5比4的領先。

威廉斯9局下登板,1出局後被遊騎兵強打佩德森(Joc Pederson)敲追平陽春砲,雙方5比5進入延長賽。洋基10局上進攻沒有得分,10局下柏德遭榮格敲再見三分砲,讓洋基近期吞4連敗。

佛里德主投5局失4分無關勝敗,威蘭斯後援1局失1分就是被敲陽春砲,這是他今年第3次砸鍋、近期連3場出賽共失掉4分。柏德後援0.2局失3分2分自責,吞本季第2敗。

洋基目前以60勝53敗居美聯東區第3,與美東第二的紅襪有2.5場勝差,與美東龍頭藍鳥有5場勝差。

