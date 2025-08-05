MLB》洋基守護神威廉斯又放火、新隊友挨再見轟 條紋軍吞4連敗

洋基新同學柏德挨再見全壘打。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天在第4局擊出超前兩分砲，但洋基終結者威廉斯（Devin Williams）9局下挨追平轟，10局下洋基新同學柏德（Jake Bird）遭遊騎兵榮格（Josh Jung）敲再見三分砲，洋基最後在客場以5比8輸球，吞下4連敗。

洋基首局靠高德施密特（Paul Goldschmidt）陽春砲先馳得點，第2局羅薩里歐（Amed Rosario）、貝林傑（Cody Bellinger）各敲適時安進帳2分，取得3比0的領先。

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遊騎兵2局下反攻，史密斯（Josh Smith）、杜蘭（Ezequiel Duran）適時安拿到3分，加上洋基王牌左投佛里德（Max Fried）牽制二壘發生傳球失誤掉分，讓遊騎兵單局拿4分逆轉。史坦頓4局上轟出超前兩分砲，為洋基取得5比4的領先。

遊騎兵榮格敲再見三分砲。（美聯社）

威廉斯9局下登板，1出局後被遊騎兵強打佩德森（Joc Pederson）敲追平陽春砲，雙方5比5進入延長賽。洋基10局上進攻沒有得分，10局下柏德遭榮格敲再見三分砲，讓洋基近期吞4連敗。

佛里德主投5局失4分無關勝敗，威蘭斯後援1局失1分就是被敲陽春砲，這是他今年第3次砸鍋、近期連3場出賽共失掉4分。柏德後援0.2局失3分2分自責，吞本季第2敗。

洋基目前以60勝53敗居美聯東區第3，與美東第二的紅襪有2.5場勝差，與美東龍頭藍鳥有5場勝差。

Josh Jung mashes a walk-off homer as the Yankees suffer ANOTHER demoralizing loss pic.twitter.com/3FrVGenNay — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 5, 2025

遊騎兵榮格敲再見三分砲。（美聯社）

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