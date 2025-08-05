MLB》送走當家球星後開始贏球 紅襪6連勝直逼美東龍頭

杜蘭首局3分砲，幫助紅襪擊敗皇家拉出6連勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在主場與皇家展開3連戰，首戰在杜蘭（Jarren Duran）3分砲和貝洛（Brayan Bello）6局先發好投下，以8：5收下系列賽首勝，近期拉出一波6連勝，繼續直追美聯東區龍頭藍鳥。

紅襪今天一局下就展開猛攻，開局先是連續安打攻下2分，接著杜蘭補上3分砲，一舉攻下5分大局，而皇家則是在紅襪先發投手貝洛壓制下，一直到4局上才靠著高飛犧牲打攻下第一分。

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總計貝洛今天先發6局，被擊出6支安打只失掉1分，另外送出5次三振，退場時球隊取得7比1領先。

7局下紅襪阿布瑞尤（Wilyer Abreu）安打為球隊再添1分，比分拉開到8：1，儘管8局上讓皇家單局兩轟追回4分，最終還是以8：5贏球。

贏球後紅襪收下6連勝，目前戰績63勝51敗，賽後與美東龍頭藍鳥勝差只剩2.5場，有趣的是，季中交易走當家球星德弗斯（Rafael Devers）前，紅襪戰績僅37勝36敗，交易完成後紅襪似乎找到贏球節奏，明星賽前打出10連勝高潮，如今又拉出一波6連勝，期間包含3連戰橫掃了美西龍頭巨人。

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