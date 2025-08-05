晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「魚王」遭痛擊！太空人單局灌進5分擊退馬林魚止3連敗

2025/08/05 11:31

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客馬林魚主場的太空人，打線在4局棒打塞揚強投「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），並靠著掛帥主投的亞歷山大（Jason Alexander）好投壓制之下，終場以8：2收下勝利，中止近期的3連敗。

太空人前3局受到「魚王」的封鎖，9名打者通通遭到解決，但來到4局上半戰況風雲變色，潘尼亞（Jeremy Peña）率先敲出安打站上二壘後，今日首度面對老東家的桑契斯（Jesús Sánchez）也毫不留情，擊出右外野方向強勁的二壘安打，幫助球隊先馳得點。

然而太空人的攻勢還未結束，艾圖維（Jose Altuve）與柯瑞亞（Carlos Correa）接連敲安再拿1分，隨後上場的沃克（Christian Walker）擊出滾地球護送三壘跑者得分，接著卡拉提尼（Victor Caratini）和狄亞茲（Yainer Diaz）也加入戰局擊出串聯安打，讓球隊單局灌進5分形成大局，球隊甚至還在7上靠著史密斯（Cam Smith）與潘尼亞的「91連線」安打再下一城。

投手部分，太空人今日掛帥主投的亞歷山大繳出優異表現，主投6局僅讓對手敲出3支安打，飆出6張老K且僅1次保送沒有失分，7局換上金恩（Bryan King）接替投球，但一上場就接連被代打的薩諾哈（Javier Sanoja）與希爾（Derek Hill）「背靠背」開轟，所幸太空人在下一局又靠著2支安打拉開比數，最終收下比賽勝利。

亞歷山大今日的投出本季第2次的優質先發，也拿下今年的第2場勝投，而阿爾坎塔拉雖然今天吃下7局，但也被打出9支安打失掉6分，苦吞本季第10敗。

阿爾坎塔拉今日雖完成7局投球，但遭太空人打線串聯失掉6分，吞下本季第10敗。（法新社）阿爾坎塔拉今日雖完成7局投球，但遭太空人打線串聯失掉6分，吞下本季第10敗。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中