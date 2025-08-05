MLB》「魚王」遭痛擊！太空人單局灌進5分擊退馬林魚止3連敗

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客馬林魚主場的太空人，打線在4局棒打塞揚強投「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），並靠著掛帥主投的亞歷山大（Jason Alexander）好投壓制之下，終場以8：2收下勝利，中止近期的3連敗。

太空人前3局受到「魚王」的封鎖，9名打者通通遭到解決，但來到4局上半戰況風雲變色，潘尼亞（Jeremy Peña）率先敲出安打站上二壘後，今日首度面對老東家的桑契斯（Jesús Sánchez）也毫不留情，擊出右外野方向強勁的二壘安打，幫助球隊先馳得點。

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然而太空人的攻勢還未結束，艾圖維（Jose Altuve）與柯瑞亞（Carlos Correa）接連敲安再拿1分，隨後上場的沃克（Christian Walker）擊出滾地球護送三壘跑者得分，接著卡拉提尼（Victor Caratini）和狄亞茲（Yainer Diaz）也加入戰局擊出串聯安打，讓球隊單局灌進5分形成大局，球隊甚至還在7上靠著史密斯（Cam Smith）與潘尼亞的「91連線」安打再下一城。

投手部分，太空人今日掛帥主投的亞歷山大繳出優異表現，主投6局僅讓對手敲出3支安打，飆出6張老K且僅1次保送沒有失分，7局換上金恩（Bryan King）接替投球，但一上場就接連被代打的薩諾哈（Javier Sanoja）與希爾（Derek Hill）「背靠背」開轟，所幸太空人在下一局又靠著2支安打拉開比數，最終收下比賽勝利。

亞歷山大今日的投出本季第2次的優質先發，也拿下今年的第2場勝投，而阿爾坎塔拉雖然今天吃下7局，但也被打出9支安打失掉6分，苦吞本季第10敗。

阿爾坎塔拉今日雖完成7局投球，但遭太空人打線串聯失掉6分，吞下本季第10敗。（法新社）

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