桌球》巴黎奧運積分到期 林昀儒世界排名跌出前10

林昀儒因巴黎奧運積分到期，跌出世界排名前10。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第32週世界排名，台灣一哥林昀儒因去年巴黎奧運男單8強積分到期，排名從第8跌到11名，新生代的女子好手葉伊恬、黃愉偼則雙雙創下生涯最佳。

巴黎奧運積分本週到期，林昀儒損失350分積分，總分2275分比上週少了175分，下滑3名。德國一哥杜達昨天在伊瓜蘇球星挑戰賽決賽不敵巴西名將卡德拉諾收下亞軍，進帳420分，排名從12上升至生涯最佳的第10。男子前9名依序為林詩棟、王楚欽、卡德拉諾、張本智和、梁靖崑、F.勒布朗、莫雷加德、約基奇、向鵬。

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19歲的吳晙誠在伊瓜蘇站闖進4強，排名從20上升至生涯最高的16名，也超越18名的安宰賢成為新南韓一哥。

台灣球員方面，高承睿下跌2名來到27，馮翊新上升3名回到48，廖振珽保持在68名，伊瓜蘇站挺進男單16強的郭冠宏、張佑安也分別回升至75、76名，黃彥誠80名。

女子組方面，台灣一姐鄭怡靜雖然也少了奧運8強積分，但奧運晉級4強的早田希娜、申裕斌積分損失更多，分別掉到13、17名，鄭怡靜反而從13名上升到12。伊瓜蘇站分別闖進4強及決賽的日本削球女將橋本帆乃香、長崎美柚也分別躍居11、14名，雙雙創下生涯新高。

台灣女將，黃怡樺小升1名來到35，葉伊恬從64名來到生涯最高的61名，伊瓜蘇站打進16強的李昱諄則從79名大幅回升至64，也超越69名的簡彤娟排名台灣女子第4，黃愉偼也進步12名創下生涯最佳的100名。

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