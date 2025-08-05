MLB》千安M3！大谷翔平近8場未開轟陷全壘打荒 道奇不敵紅雀吞敗

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今起在主場與紅雀進行3連戰，日本二刀流巨星大谷翔平4打數1安打，連續4場敲安，距離生涯千安里程碑只差3支，但近8場未開轟，全壘打仍停留在38轟，道奇打線此役遭對手封鎖，全場僅敲出3安，終場以2：3不敵紅雀。

道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在第2局遭紅雀游擊手溫恩（Masyn Winn）砲轟失1分，道奇在4局下突破紅雀35歲強投葛雷（Sonny Gray）的封鎖，MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）敲出右外野陽春砲，本季第13轟出爐，幫助道奇追到1：1平手。

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佛里曼。（路透）

兩隊先發投手都繳出優質好投，葛拉斯諾主投7局被敲3安失1分，投出7次三振和2次保送，防禦率降至3.06；葛雷7局只挨1轟失1分，另有8次三振和1次保送，防禦率為4.21。

紅雀在8局上打破僵局，赫雷拉（Iván Herrera）從道奇牛棚左投班達（Anthony Banda）手中敲出中外野超前陽春砲，以2：1取得領先。「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）8局下敲出中外野二壘安打，並靠著隊友的護送下跑回本壘攻下追平分。

道奇9局上推出史都華（Brock Stewart），紅雀波佐（Yohel Pozo）在一二壘有人代打建功，打回致勝分，紅雀最後半局推出羅梅洛（JoJo Romero）關門，大谷翔平一上來就敲出右外野安打，但下一棒貝茲（Mookie Betts）的右外野飛球遭日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）美技接殺，佛里曼遭到三振，明星捕手史密斯（Will Smith）獲得四壞球保送，馬恩西（Max Muncy）在一二壘有人擊出右外野高飛球遭接殺，羅梅洛成功守住勝利，紅雀終場以3：2險勝道奇。

大谷翔平單場4打數1安打，吞下2次三振，打擊率為0.274，OPS為0.978，目前已經連續41個打席沒有敲出全壘打，本季最長是46打席；道奇明星三壘重砲馬恩西今天傷癒復出，擔任先發第5棒三壘手，3打數無安打，獲得1次保送和吞下1次三振，打擊率降至0.247。

大谷翔平。（歐新社）

葛拉斯諾。（法新社）

葛雷。（歐新社）

馬恩西。（美聯社）

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