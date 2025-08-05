NCAA》明年錦標賽不擴編 「三月瘋」照舊68隊開打

明年「三月瘋」NCAA一級男子錦標賽照舊68隊開打。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕先前曾傳出，美國NCAA有計畫擴編「三月瘋」錦標賽的參賽隊伍，如今這個計畫確定暫時無法實行，明年的比賽依舊維持68隊參加。

NCAA主席貝克（Charlie Baker）今年5月在Big 12春季會議提出構想，希望以後NCAA一級男子錦標賽可以擴編至72隊或76隊，本來計畫在明年就正式上路，不過如今貝克暫緩了這項計畫，坦言在短期內擴編參賽隊伍，後勤單位會跟不上比賽。

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目前NCAA一級男子錦標賽的參賽球隊，有32支為各聯盟冠軍自動取得資格，剩餘球隊由委員會邀請，對此貝克表示，他喜歡這個選拔制度，但同時也意味著只有36個名額給那些沒有在自己聯盟奪冠的球隊，造成不少落選遺珠。

貝克說落選的球隊並不是不夠好，過去他一直支持NCAA一級男子錦標賽擴編，好讓更多優秀球隊有機會爭奪年度最強頭銜。不過貝克也說，趕著在明年就擴編，後勤、比賽場地增加、時間等都是難題。

儘管明年還是68隊開打，NCAA依然沒放棄增加NCAA一級男子錦標賽參賽隊伍，NCAA高級副總裁Dan Gavitt就發聲明，指出委員會會持續討論72隊或76隊的擴編計畫，最快有機會在2026年至2027年賽季上路。

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