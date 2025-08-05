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MLB》菊池雄星繳6局優質先發 率天使擊敗光芒收下2連勝

2025/08/05 12:27

菊池雄星今日掛帥主投6局僅失1分，收下個人第5勝。（路透）菊池雄星今日掛帥主投6局僅失1分，收下個人第5勝。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場迎戰光芒，靠著日籍強投菊池雄星6局失1分好投繳出優質先發，最終以5：1收下近期的2連勝，也拿下3連戰系列賽的開門紅。

菊池在比賽一開始就遭遇亂流，接連被狄亞茲（Yandy Díaz）與金河成敲安後，又讓卡米內洛（Junior Caminero）擊出高飛犧牲打使對手先馳得點，不過之後的投球，菊池找回狀態力保不失，最終用了105球完成6局，被敲出4支安打失掉1分，送出7次三振與2次保送。

打線部分，天使在2局下半發動攻勢，阿德爾（Jo Adell）在一壘有人的情況下，相中豪瑟（Adrian Houser）的變速球，一棒轟出中左外野方向的兩分打點全壘打，幫助球隊逆轉戰局。

3局下半天使再度發起進攻，扛下4棒重任的沃德（Taylor Ward）在二三壘有人時擊出適時安打帶有2分打點，6局下再靠著特奧多西奧（Bryce Teodosio）與內托（Zach Neto）的連續長打再下一城。

有了分數支援後，天使在比賽後段接連派出柏克（Brock Burke）、澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）與布洛格頓（Connor Brogdon）上場後援，最後也替球隊穩穩守下局面，拿下勝利。

菊池雄星今日投出出色表現，繳出本季第9次優質先發，也拿下本季第5勝，另外天使進攻端也有優異表現，沃德4打數敲出3支安打並打回2分，埋伏在第9棒的新秀特奧多西奧同樣有3支3的演出，也是他個人首次在大聯盟繳出猛打賞表現，而光芒掛帥的豪瑟主投5.2局被狂敲11支安打失掉5分，吞下第3敗。

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