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TPBL》想破隊史零冠！夢想家找具冠軍命的洋將湯普金斯助拳

2025/08/05 12:05

夢想家迎來歐洲頂級賽場冠軍戰力，四度西甲冠軍湯普金斯正式加盟。（夢想家提供）夢想家迎來歐洲頂級賽場冠軍戰力，四度西甲冠軍湯普金斯正式加盟。（夢想家提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今日宣布簽下崔・湯普金斯（Trey Thompkins），期望這位具美國NBA資歷，且有冠軍命的洋將，能助隊打下隊史首冠。

35歲的湯普金斯有208公分、111公斤，來自NCAA D1喬治亞大學，並在2011年NBA選秀第二輪37順位被洛杉磯快艇選中，正式展開職業生涯。

湯普金斯在NBA出賽24場，再來就到歐洲討生活，生涯待在最久是在西班牙甲級聯賽皇家馬德里，他打7季，橫跨西甲聯賽、歐洲聯賽，累積上場超過300場出賽，穩定貢獻得分與優異外線火力，期間隨隊四度奪得西甲聯賽冠軍。

值得一提的是，湯普金斯在2023-24賽季轉往塞爾維亞KLS聯賽KK Crvena zvezda Meridianbet，也幫助球隊奪下聯賽冠軍，相當有冠軍命，他上季在西班牙籃球甲級聯賽Leyma Basquet Coruna出賽26場，場均攻下12.2分、3.7籃板，三分命中率突破4成，展現依舊銳利的外線火力與穩定的進攻效率。

湯普金斯表示：「加入夢想家是一個非常棒的決定，因為這支球隊的理念與我相同，每當我站上球場，我與球隊共同的目標就是贏球。」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「湯普金斯歷經高強度職業聯賽洗鍊的成熟球員，具精準外線投射與戰術理解能力。他在歐洲賽場表現無庸置疑，四次西甲冠軍的DNA能帶給球隊更好的冠軍文化，領導能力對於我們球隊養成也有極大幫助。相信他的加入不僅能補強戰力，也能將多年歷練分享給隊友，提升整體競爭力。」

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