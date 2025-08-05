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羽球》35歲周天成年終賽積分續居第1 謝沛珊／洪恩慈也擠進前8

2025/08/05 12:19

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕BWF世界羽聯年終總決賽將在12月登場，各國好手接下來都將瞄準8月25日展開的世界錦標賽，再來才要從9月開始繼續衝刺年終賽參賽積分，35歲的台灣一哥周天成本週依舊領先群雄，另外女雙謝沛珊／洪恩慈更擠進前8，有望生涯首度參加年終賽。

台灣一哥周天成本季在BWF世界巡迴賽表現不俗，在印尼公開賽、台北公開賽收下亞軍，美國公開賽、中國公開賽也挺進4強，目前以70200分高居年終賽積分排名第1。至於小天展現「鐵人精神」迄今累積14場比賽，跟日本西本拳太、新加坡鄭加恆等選手並列本季最多。另外，「左手重砲」林俊易暫居第8，也在參賽的安全名單中，但他接下來9月起的巡迴賽也得維持一定競爭力。

澳門公開賽封后的女雙組合謝沛珊／洪恩慈不僅最新世界排名升至11名，創生涯最佳，年終賽積分排名也跳升至第6名。兩人本季有設定一大目標就是參加年終賽，因此接下來的巡迴賽也要努力爭取佳績。

男雙部分，李芳任／李芳至高居第4名，楊博涵／劉廣珩、王齊麟／邱相榤則分居12、14名，想要進入參賽名單仍需努力。

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈。（資料照，教練林上凱提供）台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈。（資料照，教練林上凱提供）

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