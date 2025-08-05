日職》談央聯終於要實施DH制「太晚了」 新庄監督提出大膽建議

火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）
張浩群／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕日職中央聯盟昨天決定在2027年全面導入指定打擊（DH制），日本火腿監督新庄剛志今天受訪對此表示，「太晚了！」但他認為棒球比賽不會因此改變，「中央聯盟有它獨特的魅力。」
日媒《Daily》報導，新庄剛志認為，DH制比較有趣，「我是野手出身，對於何時換投這種事沒興趣，讓好投手和好打者正面對決，然後積極跑壘。投手的打席不會跑壘，那種刺激感消失是我不喜歡的。」
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新庄剛志也以監督身分提到對於投手打擊的擔憂，「（投手打擊時）打到球棒末端，會導致投球受到影響，這點很在意。」新庄剛志指出，跨聯盟交流賽的時候，曾想過能否讓球棒套上防震墊，很擔心投手會因此失去手感。
對於中央聯盟要改成DH制，新庄剛志表示，「先嘗試改變一次看看，如果覺得這不是中央聯盟的棒球，再改回來也行。反過來也可以不是嗎？讓太平洋聯盟取消DH，試個3年。這樣日本大賽也變得有趣。」
中央聯盟長期以來一直討論導入指定打擊制，新庄監督認為，「（DH制）大約有80％贊成，（剩下）20％的球迷是『比較喜歡沒有DH』，所以覺得不改也行。」免費訂閱《自由體育》電子報
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