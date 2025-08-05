MLB》全場僅敲3安遭好投、美技封鎖 道奇主帥苦嘆：要贏球很難

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場對上紅雀，終場以2：3輸球。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪坦言，自家打線今天揮棒都有所遲疑，全場僅敲出3支安打，要贏球很困難。

紅雀35歲強投葛雷（Sonny Gray）此役有效封鎖道奇打線，主投7局失1分，只被敲出1支全壘打，另有8次三振和1次保送。

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道奇總教練羅伯斯盛讚葛雷的表現，「過去我們也曾被葛雷壓制過，他是非常優秀的投手，無論內角、外角、高低角度，他都能將所有球路投到位。」羅伯斯認為，自家打線今天揮棒都有所遲疑，除了MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）、大谷翔平和馬恩西（Max Muncy）都有不錯的打擊內容，但全場只有3支安打，要贏球確實很難。

道奇9局下原本有機會反攻，大谷翔平敲安上壘，貝茲（Mookie Betts）擊出原有機會形成安打的右外野飛球，但卻遭紅雀日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）美技接殺，澆熄了道奇的反攻氣焰。

對於這個關鍵美技，羅伯斯表示，努特巴爾距離落點非常遠，但仍完成了美技接殺，對方9局上並沒有打到甜蜜點卻敲出致勝安打，而輪到他們結果大不同，這就是棒球，自己應該為努特巴爾的守備送上掌聲。

大谷翔平。（美聯社）

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