中職》二軍待命的兩日投上一軍試身手？ 台鋼投教橫田久則心中有把尺

台鋼投手教練橫田久則。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹在洋投石萬金表現不佳下二軍後，近期有望注入洋投新血，而在二軍持續待命的兩位日籍投手小野寺賢人和櫻井周斗能否有機會上一軍試身手，台鋼投手教練橫田久則坦言：「兩位的成績，都不是到非常想要把他們拉上來。」

台鋼在今年季前找來7名洋將，包括美籍洋投石萬金、艾速特、後勁，日籍洋投吉田一將、小野寺賢人、櫻井周斗，及去年中職全壘打和打點雙冠王得主魔鷹，開季台鋼註冊5名洋將石萬金、艾速特、後勁、魔鷹和吉田，目前一軍登錄洋將名單則為後勁、艾速特、吉田和魔鷹。在8月31日洋將大限前，台鋼也積極補強洋投戰力，希望能繼續保有拚進季後賽的競爭力，因此目前有望簽下具大聯盟資歷的右投。

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橫田表示，關於洋將取捨的部分，他並不知情，因為畢竟這是球團要花很多錢的事情，「基本上如果被問到，我會提供建議，最終還是以球團的決定為主。」因此，關於石萬金的去留，橫田不清楚，而對目前在二軍主要以先發調整的小野寺和櫻井，他則說：「說實話，兩位的成績，都不是到非常想要把他們拉上來。」

「雖然都是日本人，但都是以洋將身分來台，最少在二軍都要保持在防禦率2.5以內」，橫田表示，如果現在要說比較有接近的話，應該算是櫻井。26歲左投櫻井周斗在2017年日職選秀會獲橫濱DeNA第5指名，在日職一軍留下55場出賽紀錄、累計防禦率4.64，3月通過台鋼測試，目前在二軍出賽10場，其中8場先發，累計53局投球5勝0敗、防禦率2.38，最近一次二軍先發是7月28日對味全龍先發6.1局失2分奪勝。

上週五升一軍並對龍隊繳出先發5局無失分的吉田一將，表現則獲得橫田肯定，認為他這次的先發表現，應該是最好的一次，只是被強襲球有點打到手，加上後來有下雨，所以並未讓他在6局續投，「但以內容來看是好的。」

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