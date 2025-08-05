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MLB》坦言近期低潮影響球隊 洋基教頭：現在不是找藉口的時候

2025/08/05 14:55

洋基新同學柏德挨再見轟。（美聯社）洋基新同學柏德挨再見轟。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在延長賽10局以5比8敗給遊騎兵，吞下4連敗。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我們得要贏球，賽程很快就要結束，現在不是找藉口、感到難過的時候。」

洋基終結者威廉斯（Devin Williams）今在9局登板挨轟砸鍋掉1分，洋基新同學柏德（Jake Bird）10局下遭遊騎兵榮格（Josh Jung）敲再見三分砲，洋基最後在客場以5比8輸球。

洋基自6月中以來，只打出18勝28敗的成績，目前以60勝53敗居美聯東區第三，與美東第二的紅襪有2.5場勝差，與美東龍頭藍鳥有5.5場勝差。洋基也與水手隊的戰績相同，並列美聯外卡第二的位置。

被問到如何擺脫困境，布恩說，「我知道大家感覺很糟，但我們必須主動出擊，這趟客場之旅至今我們還做不到，但我們要做得更好。」

當被問到近期低迷是否對球隊休息是造成影響，布恩坦言：「有」但他也指出，「但這都不重要、不重要，在我們身上的壓力，我們得要贏球，就是這樣，我們知道這點。沒人關心這些壓力有多大，那些都是雜音、藉口、無關緊要的東西。我們就是要打得更好並贏球，我們都清楚這點。」

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