MLB》「不讓大谷開轟就算贏！」 努特巴爾談9下關鍵美技

〔體育中心/綜合報導〕紅雀日裔外野手努特巴爾(Lars Nootbaar)今天9局下半出現2次關鍵守備,幫助球隊以3:2險勝衛冕軍道奇。努特巴爾賽後受訪坦言,沒有讓大谷翔平敲出全壘打就算贏球,並坦言自己的美技是賭博式的守備。

道奇在9局下發動反攻,大谷翔平一上來就敲出右外野安打,但努特巴爾處理迅速,沒有讓球滾太遠,讓大谷無法推進至二壘。對此,努特巴爾賽後受訪表示,自己當時站得比較靠後一點,也偏向中外野,因為大谷幾乎能把球打到場上的任何地方,拉打時的力量特別驚人,所以自己剛好站在理想的位置處理這顆球,把他限制在一壘。努特巴爾認為,對付像大谷這樣的打者,只要不讓他敲出全壘打就算是贏了,把他擋在一壘,對守方來說就是好事。

在大谷翔平敲安上壘後,貝茲(Mookie Betts)擊出靠右外野邊線的飛球,根據Statcast數據顯示,這顆球的接殺機率僅50%,但努特巴爾卻漂亮接殺這球,他的衝刺速度為每秒29.3英呎(約8.93公尺),換算時速達32.1公里,是今天全大聯盟第二快的防守衝刺速度。

努特巴爾的超級美技澆熄了道奇的反攻氣焰,他坦言,自己算是賭博式防守,如果沒有接到的話,其實球也不會滾太遠,讓對手可以跑回本壘得分。

