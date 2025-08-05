MLB》「不讓大谷開轟就算贏！」 努特巴爾談9下關鍵美技

努特巴爾。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）今天9局下半出現2次關鍵守備，幫助球隊以3：2險勝衛冕軍道奇。努特巴爾賽後受訪坦言，沒有讓大谷翔平敲出全壘打就算贏球，並坦言自己的美技是賭博式的守備。

貝茲。（美聯社）

道奇在9局下發動反攻，大谷翔平一上來就敲出右外野安打，但努特巴爾處理迅速，沒有讓球滾太遠，讓大谷無法推進至二壘。對此，努特巴爾賽後受訪表示，自己當時站得比較靠後一點，也偏向中外野，因為大谷幾乎能把球打到場上的任何地方，拉打時的力量特別驚人，所以自己剛好站在理想的位置處理這顆球，把他限制在一壘。努特巴爾認為，對付像大谷這樣的打者，只要不讓他敲出全壘打就算是贏了，把他擋在一壘，對守方來說就是好事。

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在大谷翔平敲安上壘後，貝茲（Mookie Betts）擊出靠右外野邊線的飛球，根據Statcast數據顯示，這顆球的接殺機率僅50%，但努特巴爾卻漂亮接殺這球，他的衝刺速度為每秒29.3英呎（約8.93公尺），換算時速達32.1公里，是今天全大聯盟第二快的防守衝刺速度。

努特巴爾的超級美技澆熄了道奇的反攻氣焰，他坦言，自己算是賭博式防守，如果沒有接到的話，其實球也不會滾太遠，讓對手可以跑回本壘得分。

大谷翔平。（美聯社）

Lars Nootbaar makes an UNBELIEVABLE catch in the 9th pic.twitter.com/7H3QMYGpTX — MLB （@MLB） August 5, 2025

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