韓職》被教練「亂搞」！火球男安佑鎮將動刀 恐無緣明年經典賽

安佑鎮。（資料照，圖片取自培證英雄臉書）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前正在服兵役的培證英雄25歲火球男安佑鎮，傳出在二軍復健時間不慎造成右肩受傷，如今將動右肩鎖骨韌帶修復手術，復健期間預計為1年，這代表安佑鎮幾乎無緣2026年的經典賽。

安佑鎮最快曾丟到160公里，他在2022年賽季交出單季224次三振、防禦率2.11，勇奪韓職三振王和防禦率王。安佑鎮在2023年9月動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2024年賽季整季報銷，安佑鎮也在2023年12月入伍服兵役，預計今年預計今年9月17日退伍。

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韓媒《韓聯社》報導，安佑鎮在上週六於英雄隊一場非正式隊內賽後，當時因為所屬隊伍輸球，他被要求在外野做「懲罰性」守備訓練時不慎受傷。

《韓聯社》指出，安佑鎮起初因為擔心有受傷風險而拒絕參加這項訓練，但有一名教練表示不能有任何例外，要求安佑鎮仍和隊友們一起參與訓練。

英雄隊今發出聲明表示，這次高飛球守備訓練是在外野進行，訓練強度不高，「然而，我們將把這次事件視為一件嚴重的事情，是因為對於球員安全管理不當而造成的，涉事的教練已提出辭職，以對安佑鎮的受傷負責。」

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